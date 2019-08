KaBB angelt sich Sebastian Luger als neuen Pressesprecher

Linz (OTS) - Mit Anfang August übernimmt Sebastian Luger die Agenden des Pressesprechers des Linzer Business Angels KaBB. Er wird unter anderem die Pressearbeit für das Lifestyle Fitness-Konzept M.A.N.D.U. verantworten und auch für den Verlag GNK Media House tätig sein.

„Wir haben lange gesucht und freuen uns umso mehr, unser Team mit Sebastian Luger zu verstärken“, so KaBB-Gründer Philipp Kaufmann. Sebastian Luger (30) schloss 2016 sein Masterstudium Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz ab, danach lernte er das journalistische Handwerk bei der Kronen Zeitung Oberösterreich. Im Anschluss zog es ihn als Redakteur zu „Die Macher – Das Wirtschaftsmagazin“. Nach einer kurzen Stippvisite bei seiner Alma Mater, der JKU Linz, wo er als Pressesprecher von Rektor Prof. Dr. Meinhard Lukas tätig war, führte ihn sein Weg zur KaBB Gruppe. In dieser Funktion wird er vor allem für die Pressearbeit und das Marketing für die KaBB sowie ihren Beteiligungen zuständig sein sowie als Journalist für den ImmoFokus und BauTecFokus schreiben.

„Wir konnten mit Sebastian Luger einen profunden Kenner der oberösterreichischen Medienlandschaft an Bord holen. Wir freuen uns darauf, dass er uns sowohl in der Pressearbeit als auch mit seinen journalistischen Fähigkeiten tatkräftig unterstützen wird“, sagt KaBB-Geschäftsführer Mario Heurix.

„Ich blicke voller Tatendrang auf mein neues, spannendes und umfangreiches Aufgabengebiet. Mein Ziel ist es, sowohl qualitativ hochwertige Artikel zu schreiben als auch zuverlässiger Ansprechpartner für die Medien zu sein – und dies national und international“, so Sebastian Luger und ergänzt: „Ich will an der Realisierung von Geschäftsideen mitwirken und dies in einem Umfeld, wo Nachhaltigkeit zur Unternehmens-DNA gehört. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, welche von den Gründern vorgelebt wird, ist mir wichtig und war ein ausschlaggebender Grund mich für die KaBB zu entscheiden.“

