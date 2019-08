der daberer. das biohotel setzt auf die Anfrage- & Buchungslösung ABM V5 von websLINE!

Anfragen & buchen mit nur einem System - "Custombooking" heißt das Zauberwort. Keine herkömmliche BookingEngine, sondern eine All-in-One Lösung für Direktbuchung, Angebotslegung & Marketing

Freilassing (OTS) - Das ABM V5 wird dabei perfekt und individuell auf den Rezeptionsablauf des jeweiligen Hotels abgestimmt. Für den Hotelier bedeutet das: mehr Zeitersparnis, weniger Fehlerquellen, ein kompakter Überblick aller Interaktionen und als Resultat eine höhere Buchungsquote.

Vorsprung durch Erfahrung

„Unser Fokus liegt auf Betrieben, die eine individuelle Anfrage- & Buchungslösung suchen, welche perfekt auf ihr Haus und ihren Workflow abgestimmt werden kann“, so websLINE Geschäftsführer Bernhard Buchecker. "Wir messen uns nicht an der Zahl an Installationen, sondern an der Zufriedenheit unserer Kunden!"

Buchungssystem und Anfragemanager in einem System

Das ABM ist nicht nur ein vollwertiges Buchungssystem, sondern vereint auch den kompletten Bereich der Angebotslegung in einem System. Emotionale, interaktiv aufbereitete Urlaubsangebote - mit Filmen, 360° Touren und emotionalen Bildern – werden direkt aus dem ABM-System versendet und begeistern die potentiellen Urlaubsgäste.

Statement von Marianne Daberer

„Im Zuge unseres Homepage-Relaunches war es uns wichtig das Thema Onlinebuchbarkeit bzw. Onlinepreiskalkulation gemeinsam mit einem professionellen Korrespondenzprogramm abzudecken. Mit websLINE haben wir für all diese Agenden einen perfekten Partner gefunden. Von Beginn an hat mich die Flexibilität des Teams beeindruckt. Uns war eine individuelle Umsetzung angepasst an unser Corporate Design sehr wichtig. Gemeinsam mit dem Kreativteam von websLINE haben wir an der optimalen Lösung gearbeitet. Die Buchungsstrecke wurde nahtlos in die neue Webseite integriert. Durch den dynamischen Einbau von Zimmern und Paketen sind wir in der Wartung noch schneller geworden. Unser Rezeptionsteam wurde von websLINE professionell geschult und arbeitet begeistert mit dem neuen ABM.“ (www.biohotel-daberer.at)

Synergien nutzen mit individuellen Schnittstellen

Ob Channelmanagement, Schnittstellen zum PMS, oder der Mail-Importer: Das ABM V5 kennt auch hier fast keine Grenzen. Vollautomatisierte Schnittstelle zur Reiseversicherung, Kreditkartenzahlung, Klarna (Sofortüberweisung) und natürlich zu allen weiteren websLINE-Systemen machen das ABM V5 zu einem mächtigen Werkzeug für Ihren Onlineerfolg.

5 Systeme die perfekt ineinandergreifen

Profitieren Sie von weiteren skalierbaren websLINE Softwarelösungen – wie Gutscheinshop, Bewertungssystem, CRM, Controlling – die zu 100% miteinander kommunizieren und wertvolle Daten für eine durchgängige Profilierung Ihrer Gäste, sammeln. Mit nur einem Login können Sie und ihre Mitarbeiter alle Komponenten bedienen - einfach, zeitsparend, effizient!

Sichern Sie sich Ihren ABM-Präsentationstermin! Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit und wir demonstrieren Ihnen das ABM V5 mit all seinen Möglichkeiten und wie Sie das System in Ihrem Betrieb optimal einsetzen – wir freuen uns über eine Terminvereinbarung per E-Mail oder Telefon. MEHR INFOS FINDEN SIE HIER

Rückfragen & Kontakt:

websLINE internet- & marketing GmbH

Hr. Bernhard Buchecker

Sägewerkstraße 24

D-83395 Freilassing



https://www.websline.com

Mail: b.buchecker @ websline.com

Tel: +49 8654-77066-0

Fax:+49 8654-77066-90