Europa-League-Quali Austria – Limassol live im ORF

Am 8. August ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In die Meisterschaft ist die Wiener Austria denkbar schlecht gestartet, am Donnerstag, dem 8. August 2019, haben die Veilchen die Chance in der dritten Runde zur Europa-League-Qualifikation Selbstvertrauen zu tanken. ORF 1 zeigt ab 20.15 Uhr das Heimspiel gegen Limassol aus Zypern ebenso live wie auch am 15. August (bereits ab 18.45 Uhr) das Rückspiel. Kommentator in Wien ist Michael Bacher, die Analysen kommen von Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Die TV-Übertragung ist auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at als Livestream zu sehen, die ORF-TVthek gestaltet außerdem Video-on-Demand-Highlights.

