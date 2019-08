2000 Folgen: "Berlin - Tag & Nacht" feiert Meilenstein (FOTO)

München (ots) - Die beliebte Soap durchbricht Schallmauer von 2000 Folgen

- Emotionale Sonderfolge zum Jubiläum

- Ausstrahlung: Mittwoch, 7. August 2019, um 19:05 Uhr bei RTL II

Jubiläum bei "Berlin - Tag & Nacht": Am 7. August läuft die 2000. Folge der beliebten Soap über die Bildschirme. Damit durchbricht "BTN" - mittlerweile im achten Jahr der Ausstrahlung - eine historische Schallmauer und schreibt deutsche Fernsehgeschichte. Zur 2000. Folge erwartet die Fans eine emotionale Sonderfolge, bei der das Leben eines Serienlieblings am seidenen Faden hängt...

"Berlin - Tag & Nacht" ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken: Die beliebte Soap befindet sich mittlerweile im achten Jahr der Ausstrahlung und setzt am 7. August 2019 mit der Ausstrahlung der 2000. Folge einen neuen Meilenstein.

Mit bis zu 10,3 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen und 21,7 % Marktanteil in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) ist die Soap ein absoluter Dauerbrenner. Regelmäßig gehört "BTN" bei TVNOW zu den meistgesehen RTL II-Formaten und 16 Millionen Aufrufe bei YouTube sprechen für sich. Weit über 800.000 Abonnenten zählt der offizielle Kanal. Auch in den sozialen Netzwerken ist "Berlin - Tag & Nacht" nicht zu stoppen: Über 530.000 Follower bei Instagram und 2,7

Mio. Fans bei Facebook werden hier regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.

Und so geht es bei "Berlin - Tag & Nacht" weiter: Zum Jubiläum können sich alle Fans der Soap auf eine emotionale Sonderfolge freuen. WG-Häuptling Joe, der seit der ersten Folge Hochs und Tiefs in der bunten Hauptstadt durchgemacht hat, kommt mit seinem Liebesgeständnis vielleicht zu spät. Er will Peggy seine wahren Gefühle offenbaren - doch ehe er dazu kommt, stellt ein tragischer Vorfall das Leben aller auf den Kopf. Nichts bleibt wie es war und die WG droht daran zu

zerbrechen...

"Berlin - Tag & Nacht" wird von filmpool entertainment produziert.

"Berlin - Tag & Nacht" - die 2000. Folge: Mittwoch, 7. August 2019, um 19:05 Uhr bei RTL II

"Berlin - Tag & Nacht" - immer werktags um 19:05 Uhr bei RTL II

Über Berlin - Tag & Nacht

Diese WG hat es in sich: Eifersucht, Liebe, Freud und Leid sind hier an der Tagesordnung! Während WG-Papa Joe sich Ruhe und Ordnung wünscht, sorgt der Rest für jede Menge Wirbel. Irgendwas ist immer los. Denn sie alle sind auf der Suche: ob Romantikerin Paula, die ihre große Liebe endlich gefunden zu haben scheint, Rebellin Jessica, die in Berlin ein neues Leben beginnen will oder WG-Chaot Ole, der sich erst selbst finden muss. Außergewöhnliche Menschen, viele Träume und die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten - das ist "Berlin - Tag & Nacht"!

