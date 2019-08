Das coolste Event des Jahres: Das Red Bull und Ö3 Konzertspektakel 2019

Mit bei sind Cro, Mathea, Möwe, Josh. und Lena – acht Städte stellen sich dem Voting!

Wien (OTS) - Spektakulärer geht es nicht! Red Bull und Hitradio Ö3 und verschenken ein Konzertspektakel. Top-Acts wie Cro oder Mathea werden frei Haus geliefert. Einzigartig: Die Ö3-Gemeinde entscheidet selbst, wo das Event stattfindet. Acht Städte treten ab sofort in einem Voting auf oe3.ORF.at und www.konzertspektakel.at gegeneinander an: Neusiedl am See/Burgenland, Wolfsberg/Kärnten, Wiener Neustadt/Niederösterreich, Gmunden/Oberösterreich, Bischofshofen/Salzburg, Hartberg/Steiermark, Wörgl/Tirol und Hard/Vorarlberg. Eine dieser Städte wird am 19. Oktober zum Konzert-Mekka.

Während für die Städte bis Ende August gevotet werden kann, ist das Line-Up mit vielen Stars schon jetzt fix. Mit dabei ist Cro, der sympathische Rapper aus Deutschland. Aus Österreich ist Mathea, die Newcomerin des Jahres mit ihrem Hit „2x“ beim Event vertreten. Nicht fehlen dürfen Möwe, die Party-Macher mit ihrem frischen Sound. Seine Songs wie "Cordula Grün" oder „Vielleicht“ sind ein Ohrwurm-Garant und er ist ebenfalls mit dabei, Josh. Die fulminante Show wird ergänzt mit Lena, sie ist ein absolutes Allround-Talent aus Deutschland und seit Jahren ein Fixstern im Musik-Business.

Alle Österreicher/innen haben es in der Hand, sie können auf der Ö3-Homepage für ihre Stadt online voten und das Red Bull & Ö3 Konzertspektakel zu sich holen. Neusiedl am See, Wolfsberg, Wiener Neustadt, Gmunden, Bischofshofen, Hartberg, Wörgl oder Hard – eine der acht Städte wird das Red Bull & Ö3 Konzertspektakel am 19. Oktober austragen. Moderiert wird die Show von Ö3-Moderator Benny Hörtnagl. Ö3 wird auch eine Live-Sendung aus der Gewinner-Stadt senden (Ö3-Backstage: 22:00-24:00). Bis zum 29. August kann gevotet werden, am 30. August wird die Gewinnerstadt im Ö3-Wecker präsentiert. Mehr Informationen zum Voting und zur Vergabe der Tickets gibt es auf der Ö3-Homepage: http://oe3.orf.at und auf www.konzertspektakel.at.

