Internationale Investoren sichern sich Anteile an jungem österreichischen Med-Tech Unternehmen Platomics GmbH

7-stelliges Investment in Zukunftstechnologie genetisches Testen

Wir befinden uns medizinisch, technologisch und regulatorisch im Umbruch. Bahnbrechende Erkenntnisse werden die medizinische Diagnostik in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Platomics steht in vorderster Reihe, diesen Paradigmenwechsel hin zur personalisierten Medizin mitzugestalten. Unsere Vision ist, dass ein Gentest so kostengünstig und einfach verfügbar wird wie ein herkömmlicher Bluttest. Dr. Albert Kriegner

Wien (OTS) - Die medizinische Diagnostik befindet sich in einer bahnbrechenden digitalen Revolution und ein visionäres Unternehmen aus Österreich gibt die Richtung zur personalisierten Medizin vor. Konkret entwickelt Platomics eine digitale Plattform zur Analyse von genetischen Daten. Damit kann der genetische Bauplan entschlüsselt und besser verstanden werden.

Der technische Hintergrund

Mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms zur personalisierten Diagnose entstehen riesige Datenmengen. Das Auslesen dieser Daten ist durch neue Sequencing-Technologien in den letzten Jahren relativ einfach und schnell möglich. Für die Interpretation der Daten sind jedoch hochkomplexe Analyseverfahren notwendig. In speziellen Anwendungsbereichen wie bei pränatalen Tests oder in der Krebsdiagnose sind Gentests bereits Standard. Im medizinischen Alltag ist genetisches Testen aber momentan noch zu kostenintensiv.

Warum Gentests?

Richtig interpretiert kann man mit Gentests die Entstehung von Krankheiten besser verstehen und damit Diagnose und Therapie maßgeblich verbessern. Auch Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten werden durch den genetischen Bauplan wesentlich beeinflusst. Die breite Anwendung von Gentests steht deshalb kurz bevor, so Dr. Albert Kriegner, CEO von Platomics: „Wir befinden uns medizinisch, technologisch und regulatorisch im Umbruch. Bahnbrechende Erkenntnisse werden die medizinische Diagnostik in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Platomics steht in vorderster Reihe, diesen Paradigmenwechsel hin zur personalisierten Medizin mitzugestalten. Unsere Vision ist, dass ein Gentest so kostengünstig und einfach verfügbar wird wie ein herkömmlicher Bluttest.“ Platomics ist ein Spin-Off des renommierten Austrian Institute of Technology, an dem Kriegner die Abteilung für Bioinformatik leitete.

Das Produkt in der Praxis

Diagnostische Labore von Ärzten und Spitälern nutzen die Plattform bereits zur standardisierten und validierten Analyse ihrer genetischen Daten. Ein Austausch mit genetischen Zentren ermöglicht eine praxisnahe Implementierung der Plattform. Kunden schätzen vor allem die außerordentlich hohe Präzision, Sensitivität und Benutzerfreundlichkeit bei höchster Datensicherheit. Am Ende profitieren der Patient und das Gesundheitssystem mit maßgeschneiderter Diagnostik, Therapie und Medikation.

Nächste Schritte

Das Investment ermöglicht die Erweiterung der Aktivitäten für die Kernthemen von Platomics: regulatorische Compliance, Big Data Analysis, künstliche Intelligenz, Datensicherheit, Software-Entwicklung und Bioinformatik.

