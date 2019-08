Johanniter suchen Ehrenamtliche

Im Oktober startet der jährliche Rettungssanitäterkurs für Ehrenamtliche. Nähere Informationen erhalten Interessierte beim Informationsabend der Johanniter.

Wien (OTS) - Die Johanniter suchen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport bis zur Katastrophen- oder Obdachlosenhilfe. In der Rettungshundegruppe oder im Eventbereich können sich Interessierte ebenso engagieren wie als Vortragende in Erste-Hilfe-Kursen. Die Aus- und Weiterbildung ist für freiwillige Helfer kostenlos.

Der nächste Rettungssanitäterkurs für Ehrenamtliche startet Ende Oktober und kann berufsbegleitend absolviert werden. Er findet in Blockterminen abends und an Wochenenden statt und gliedert sich in 160 Stunden Theorie sowie 160 Stunden Praxis am Einsatzfahrzeug.

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei den Informationsabenden, am:

Mittwoch, 21. August 2019, 18:30 Uhr

Freitag, 30. August 2019, 18:30 Uhr

Johanniter Center Nord

Ignaz- Köck-Str. 22, Lehrsaal 2

1210 Wien

Weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Homepage unter www.johanniter.at



