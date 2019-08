Luzern durch Turners Augen

Die Ausstellung „Turner. Das Meer und die Alpen“ ist bis 13. Oktober im Kunstmuseum Luzern zu sehen. Es können den Spuren des Malers J.M.W. Turner am Vierwaldstättersee gefolgt werden.

«Turner. Das Meer und die Alpen» im Kunstmuseum Luzern

2019 feiert das Kunstmuseum Luzern sein 200-jähriges Jubiläum mit einer ganz besonderen Ausstellung: «Turner. Das Meer und die Alpen». Auf über tausend Quadratmetern werden in Kooperation mit der Tate Gallery rund 100 Werke des britischen Reisenden und Landschaftsmaler Joseph Mallord William Turner (1775–1851) präsentiert.

Der Künstler ist in besonderer Art und Weise mit der Region verbunden: Auf der Suche nach erhabenen Motiven und fasziniert von der gewaltigen Naturschönheit der Alpen reiste Turner fünfmal – zwischen 1802 und 1844 – zum Vierwaldstättersee, in die Stadt Luzern und auf den Gotthard. Dabei entstanden bekannte Aquarelle wie «Die blaue Rigi» oder «Die Schöllenen-Schlucht von der Teufelsbrücke». Nun sind sie erstmals umfänglich an ihrem Ursprungsort zu sehen. Die Sonderausstellung ist vom 6. Juli bis 13. Oktober 2019 geöffnet.

Sonnenaufgangsfahrt von Luzern nach Weggis

Die frühen Morgenstunden auf dem See zu genießen ist ein einzigartiges Erlebnis. Auch William Turner nutzte das Morgenlicht für seine Skizzen. Das Pendlerschiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) fährt jeweils von Montag bis Freitag von 6:15 – 7:42 Uhr von Luzern nach Weggis und zurück.

Die Kursschifffahrt der SGV mit fünf historischen Schaufelraddampfern und 15 eleganten Salon-Motorschiffen gehört zu den Highlights der Region. Die Kurse ab Luzern führen nach Flüelen, Küssnacht oder Alpnachstad durch eine gewaltige Naturkulisse.

Die Leckereien aus der Bordküche verdoppeln den Genuss der Schifffahrt. An den Wochenenden finden regelmäßig kulinarische Schifffahrten statt, wie zum Beispiel das Wild-Schiff mit frisch zubereitend Wild-Delikatessen und Informationen zur Wildzeit, erzählt von einem Experten.

Weitere Informationen: www.luzern.com/turner, www.lakelucerne.ch

