Einladung zum „WienXtra Ferienspiel“ beim See- und Stromdienst der Wiener Polizei

Wien (OTS) - 10. August 2019, 13-18 Uhr

Wien-Leopoldstadt, Handelskai 267

Am 10. August 2019 findet in der Zeit von 13-18 Uhr das WienXtra Ferienspiel beim See- und Stromdienst der Wiener Polizei statt. Für gute Unterhaltung von Eltern und Kindern ist bestens gesorgt.

Mit dabei ist auch diesmal „Gustav, der sprechende Funkwagen“. Außerdem gibt es eine Waffen- und Geräteschau der WEGA, abwechslungsreiches Programm der Kinderpolizei, ein ausgestelltes Polizeimotorrad und diverse andere Kinderattraktionen. Als Höhepunkt des Nachmittags gibt es die Möglichkeit, auf einem Polizeiboot mitzufahren.

Ebenfalls ankündigen wollen wir den darauffolgenden Termin des Ferienspiels, nämlich am 24.08.2019, von 13-18 Uhr, bei der Polizeidiensthundeeinheit in Wien-Floridsdorf (1210 Wien), Hofherr Schrantz Gasse 6.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at