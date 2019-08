Die Schlosswiese in Moosburg präsentiert jetzt im August mehr als 25 (!) nationale und internationale Acts!

Moosburg (OTS) - Innerhalb kürzester Zeit hat sich die schmucke Location in Kärnten als neues Eventmekka des Südens etabliert! Zahlreiche Stars wie Zucchero, Nena, Fendrich, Christina Stürmer, Ambros & Co. waren schon da und jetzt im August werden bei vier Open Air Konzerten gleich mehr als 25 Acts zu Gast sein!

Umberto Tozzi, Hit Italy, Fantasy, Voxxclub, Matthias Reim, Melissa Naschenweng, Hannah, die Kaiser, Bibi Booom, 2UNLIMITED, Haddaway, Vengaboys, Dr. Alban, Jenny from ACE OF BASE, Snap!, Rednex, Culture Beat, Captain Jack, Corona, Mr. President, C+C Music Factory, Twenty 4 Seven, DJ Quicksilver, Tobacco Road Blues Band & Status Quo.

Jeder dieser Acts ist ein Teil folgender Veranstaltungen:

14.08.2019 Umberto Tozzi & Band

16.08.2019 Schlager Open Air 2.0

23.08.2019 We Love the 90‘s

24.08.2019 Status Quo

Neben diesen vier musikalischen Leckerbissen geht auch erstmals das große Nivea Familienfest am 17. und 18. August 2019 in Moosburg über die Bühne!

Tickets gibt es bei allen Oeticket Vorverkaufsstellen, Raiffeisenbanken, usw.! Natürlich wird es auch jeweils eine Abendkasse geben! Presseinformationen, Anreiseinfos und Buspläne findet man online auf www.semtainment.at!

Wir freuen uns über zahlreiche finale Berichterstattungen!

