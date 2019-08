Charity-Aktion in Simmering: Delfintherapie für Justin

Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ sammelt 7.944,90 Euro und finanziert Delfin-Therapiepaket für Justin

Wien (OTS) - Die Weihnachts-Charity 2018 des Vereins „Simmeringer helfen Simmeringern“ stand unter dem Motto „Gemeinsam für Justin“. Der 14-jährige Justin aus Simmering leidet am Down-Syndrom Trisomie 21. Viele freiwillige Helfer unterstützten das Projekt und schenkten am Christkindlmarkt am Simmeringer Enkplatz Glühwein und Punsch aus. An den dort erzielten Spenden zusammen mit weiteren Beteiligungen an der Charity-Aktion konnten insgesamt 7.944,90 Euro gesammelt werden.

Im Juli 2019 hat nun Justin mit seinen Eltern und seiner Schwester die Reise nach Antalya, Türkei, angetreten. Im Dolphinland war für Justin das Delfin-Therapiepaket „Alpha-Therapie“ vorgesehen, welches neben den Schwimmeinheiten mit den Meeressäugern auch physische Therapien und Multisensorik-Anwendungen umfasste.

Die zweiwöchige Therapie zeigt schon erste Erfolge: Justin schläft besser, er kann sich länger konzentrieren und auch sprachlich konnte er sich weiterentwickeln. Der ganzheitliche Ansatz der Defintherapie soll seine Konzentration längerfristig steigern und sich auch positiv auf Justins Selbstvertrauen und seine Sprachfähigkeit auswirken.

Für Dr. Harald Troch, Abgeordneter zum Nationalrat und Obmann des Vereins Simmeringer helfen Simmeringer ist der Spendenerfolg für Justin gelebte Nachbarschaftshilfe: „Wir haben mit der Charity-Aktion für Justin eine großartige Welle an Hilfsbereitschaft ausgelöst. Ein großer Dank ergeht sowohl an die Spender als auch an die Helfer bei Christkindlmarkt, ohne die wir Justins größten Wunsch nicht erfüllen hätten können.“

Auch Mag. Ortrun Gauper, Kommunikationsberaterin und Organisatorin der Charity-Aktion, ist stolz auf die ermöglichte Unterstützung: „Alle freiwilligen Helfer vom SWV Simmering, dem Verein ‚Simmeringer helfen Simmeringern‘ der SoHo Simmering und vom Klub der Exekutive der Simmeringer Polizei hatten während der Spendensammlung für Justin dieses Bild vor Augen: ein glücklicher Bub, den die Delfintherapie ganz enorm in seiner Entwicklung unterstützt!“

Simmeringer helfen Simmeringern

Der unabhängige Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ unterstützt bedürftige Menschen in Simmering und basiert auf einer Initiative engagierter Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Durch die großzügige Unterstützung regionaler Unternehmen konnte schon mehreren Familien in akuten Notsituationen geholfen werden. Die Tätigkeit des Vereins ist freiwillig und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

