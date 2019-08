Lotto: Doppeljackpot – am Mittwoch warten 2,3 Millionen Euro

Solo beim Fünfer mit Zusatzzahl und zwei Gewinner beim Joker

Wien (OTS) - Wie sehr sich doch die Runden gleichen! Die Ziehung vom Sonntag und jene vom Mittwoch zuvor weisen verblüffende Parallelen auf: So wurden bei Lotto am Sonntag mit 13, 22 und 41 gleich drei Zahlen vom Mittwoch gezogen, und das führte zu identen Ergebnissen bei der Gewinnermittlung: Es gab keinen Sechser und nur einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Beim Sechser geht es damit am nächsten Mittwoch um einen Doppeljackpot, und der wird mit rund 2,3 Millionen Euro gefüllt sein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es also erneut einen Sologewinn. Ein Steirer erzielte ihn mit dem System 0/07 und gewann damit mehr als 119.600 Euro. Das System bescherte ihm aber auch noch einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl und damit einen Extra-Gewinn in Höhe von rund 2.500 Euro. Am Sechser schrammte er nur ganz knapp vorbei:

Ihm fehlte die Zahl 41, dafür hatte er mit 40 die Zusatzzahl angekreuzt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, und somit erhalten 35 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, jeweils rund 9.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Auch beim Joker gab es – wie auch schon am Mittwoch zuvor – zwei Gewinner. Ein Salzburger und ein Steirer waren es, die die richtige Joker Zahl und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten. Beide gewannen jeweils mehr als 103.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 04.08.2019

DJP Sechser im Topf bleiben EUR 1.466.077,70 – 2,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 119.624,20 83 Fünfer zu je EUR 1.572,20 221 Vierer+ZZ zu je EUR 177,10 4.200 Vierer zu je EUR 51,70 5.442 Dreier+ZZ zu je EUR 17,90 75.084 Dreier zu je EUR 5,20 215.328 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 13 16 17 22 41 Zusatzzahl: 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 04.08.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 8.962,50 2.244 Vierer zu je EUR 23,60 39.438 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 19 27 29 33 34 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 04.08.2019

2 Joker EUR 103.811,00 10 mal EUR 8.800,00 77 mal EUR 880,00 975 mal EUR 88,00 10.189 mal EUR 8,00 101.501 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 6 2 3 2

