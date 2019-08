Kochrezepte.at bereichert das Netzwerk der styria digital one

Wien/Graz (OTS) - Kochen soll Freude machen. Dafür steht das junge österreichische Portal kochrezepte.at, rund um Kochen, Backen, Essen und Trinken. Und Qualität wird ebenfalls groß geschrieben. Das kochrezepte.at-Team besteht selbst aus Köchen, jedes angebotene Rezept wird nachgekocht und ausprobiert. Das begeistert auch die überwiegend weiblichen und jungen User (61% jünger als 40 Jahre). Seit dem Frühjahr erweitert kochrezepte.at das Portfolio der styria digital one (sd one), Österreichs führender digitaler Vermarktungsgemeinschaft. Im Themen-Cluster mit dem führenden heimischen Kochportal ichkoche.at sowie fein-gekocht.at können Marken und Unternehmen nun noch mehr koch- und backbegeisterte Nutzer mit ihren Werbebotschaften erreichen.

Marion Stelzer-Zöchbauer, Prokuristin und Head of Media Sales der sd one, freut sich sehr über den Neuzugang: „Mit kochrezepte.at haben wir ein junges, heimisches Portal für unsere Vermarktungsgemeinschaft gewinnen können, das unser Portfolio perfekt ergänzt. Vor allem die weibliche und jüngere Zielgruppe in unserem Netzwerk konnte dadurch noch weiter wachsen.“

Erwin Marko, Geschäftsführer von kochrezepte.at, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut angesichts der neuen Kooperation: „Mit der styria digital one konnten wir unsere digitalen Verkaufsaktivitäten und angebotenen Werbemöglichkeiten auf ein neues Level heben. Die Professionalität des großen Sales-Teams, die Möglichkeiten für technische Umsetzungen und Lösungen direkt im Haus sowie die Schnelligkeit und Freundlichkeit in der Zusammenarbeit haben uns überzeugt, den richtigen Vermarktungspartner gefunden zu haben.“

Kochrezepte.at ist online und mobil verfügbar, mit insgesamt über 1 Mio. PIs im Monat. Auf Facebook kann das Kochportal bereits mehr als 96.000 Fans aufweisen. Rund 10 % der User sind jünger als 20 Jahre. Jeweils ein Viertel der User ist zwischen 20 und 29 Jahren bzw. 30 und 39 Jahren alt.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. sdo.at

