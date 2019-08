Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau – NUR von 29. August bis 2. September 2019

Tipps und Ideen für Kinder zu Ferienende

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2019

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis, denn die Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit! 530 Aussteller präsentieren alle Trends rund um die Themen Garten und Pflanzen. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Welt der Tiere“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Spiel und Spaß in der Kindergärtnerei

Zur Int. Gartenbaumesse Tulln sind alle jungen Besucher in der Kindergärtnerei willkommen, wo Sie die Gemüse-, Kräuter- und Obstvielfalt selbst entdecken können. In der Kindergärtnerei wird auch fleißig gebastelt und die Gartendekoration selbst gemacht. Blumenstecker, Seidenblumen, Windräder und bunte Fächer werden zusammengebaut und Blumentöpfe werden bunt bemalt.

Kinder kreieren florale Werkstücke auf der ORF NÖ-Bühne in Halle 8

Von Freitag bis Montag, jeweils um 16.00 Uhr, sind die kleinen BesucherInnen der Messe Tulln eingeladen, gemeinsam mit den Meisterfloristen ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ein Highlight, das sich bei den jungen Talenten höchster Begeisterung erfreut. Zur Erinnerung darf sich natürlich jedes Kind die eigenen Blumenkunstwerke mit nach Hause nehmen.

Family-Corner – Wohntraum Niederösterreich

Beim Family-Corner des „Wohntraum Niederösterreich“ (Halle 6) stehen Spiel, Spaß und Wissen an erster Stelle. So können die Kids beim Polizeibären Tommi knifflige Quizfragen beantworten und kleine Geschenke von der Kinderpolizei abholen. Joulius, der EVN-Energiehase, gibt wertvolle Tipps zum Stromsparen. Abzuholen an den Spielstationen sind Bastel-, Mal- und Bauvorlagen. Eine Fülle an Matador Bausteinen warten auf die Kleinen und die Großen. Auf der Wohntraum-Bühne werden Disney-Hits zum Mitsingen geboten. Betreut werden die Kids vom Team des „Wohntraum Niederösterreich“.

Tulln ist DIE Gartenstadt Österreichs

Mit viel Engagement und Leidenschaft lässt die Stadt – gemeinsam mit ihren touristischen Leistungsträgern – die Gartenregion Tulln das ganze Jahr über aufblühen, zeigt geballte Gartenkompetenz und ist somit Anziehungspunkt für Gartenfreunde aus dem ganzen Land. Mit der Int. Gartenbaumesse Tulln, der Garten Tulln, der prächtig blühenden Donaulände, mit den Gartenfestwochen und handfester Gartenkompetenz bei den führenden Gartenbaubetrieben.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September 2019

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr



Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

