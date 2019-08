Neu im Regal: Erstes Heumilch-Joghurt „Holunder-Limette“ und „Karamell“

Produktinnovationen von Tirols größter Sennerei in Familienbesitz, der Erlebnissennerei Zillertal, in Mayrhofen

Mayrhofen/Kufstein (OTS) - Tirols größte Sennerei in Familienbesitz, die Erlebnissennerei Zillertal, hat zwei weitere Heumilch-Produktneuheiten auf den Markt gebracht. Das Vollsortiment des in Mayrhofen im Zillertal ansässigen Unternehmens wurde um das Heumilch-Joghurt „Karamell“ erweitert. Saisonale Sommerfrische garantiert die neue Sommer-Edition „Holunder-Limette“. Beide Sorten sind einzigartig in der Heumilcherzeugung und -veredelung.

Tirols Heumilch-Pionier, die Erlebnissennerei Zillertal, hat mit dem neuen „Holunder-Limette-Joghurt“ eine coole Sommersorte ins Kühlregal gebracht, die derzeitig einzigartig im Handel ist. Der Saisonartikel im 180g-Becher ist nur bis zum Ende des Sommers erhältlich und ergänzt die Jahresartikel der Joghurt-Range mit Frische und einem sanftem Hauch von Holunder und Limette.

Das Voll-Sortiment wurde um das erste „Karamelljoghurt“ aus Zillertaler Heumilch erweitert und ist ab sofort ganzjährig erhältlich. Der Trendsetter verbindet cremig-frischen Genuss mit einer ganz speziellen, nicht zu süßen, Geschmacksnote.

„Heumilch-Produkte sind gefragt wie noch nie. Die ersten Heumilch-Joghurts Holunder-Limette und Karamell sind ein Familienzuwachs in unserer Joghurt-Range, mit dem wir sehr happy sind. Diese Produktinnovationen und -neuheiten sind vom Start weg hervorragend angenommen worden“ , sagt Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnissennerei Zillertal.

Über das Unternehmen:

Die Erlebnissennerei Zillertal in Mayrhofen ist der größte Tiroler Milcherzeuger und Veredler von Milchprodukten in Familienbesitz. Das Unternehmen veredelt ausschließlich Heumilch von Kuh, Schaf und Ziege von zurzeit 350 Heumilch-Bauern zu Spitzenprodukten und gilt als der Heumilch-Pionier weit über die Landesgrenzen hinaus. Christian und Heinrich Kröll führen den 1954 gegründeten Traditionsbetrieb mit durchschnittlich 90 MitarbeiterInnen in dritter Generation. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund € 22 Mio.. Mit der ersten Schausennerei Österreichs sowie einem Schaubauernhof am Firmengelände zählt das Familienunternehmen zudem zu den touristischen Leitbetrieben im Zillertal. Am Standort produziert wird: Weiße Palette: Milch, Schlagrahm, Sauerrahm, Fasslbutter, Joghurt, Buttermilch Gelbe Palette: Hartkäse, Schnittkäse, Sauermilchkäse, Laktosefreie Käsesorten (durch natürliche Reifeprozesse).

www.erlebnissennerei-zillertal.at

