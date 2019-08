ORF zeigt auch Europa-League-Quali Austria – Limassol

Am 8. und 15. August live in ORF 1

Wien (OTS) - Neben den CL-Qualifikationsspielen des LASK gegen Basel (am 7. und 13. August) präsentiert der ORF den Fußballfans auch beide Spiele der Wiener Austria in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Limassol aus Zypern. Das Heimspiel ist am Donnerstag, dem 8. August 2019, um 20.15 Uhr live in ORF 1 zu sehen. Kommentator ist Michael Bacher, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Die TV-Übertragung ist auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at als Livestream zu sehen, die ORF-TVthek gestaltet außerdem Video-on-Demand-Highlights.

