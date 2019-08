ORF SPORT + mit der Pressekonferenz zur Entsendung zur Pferdesport-EM 2019 mit Österreichs Top-Reiterinnen und -Reitern

Am 6. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 6. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zur Entsendung zur Pferdesport-EM 2019 mit Österreichs Top-Reiterinnen und -Reitern um 11.00 Uhr, die Höhepunkte von der Drone Champions League Turin 2019 um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Dokumentation „Niki Lauda – Ein Leben in der Poleposition“ um 20.15 Uhr sowie ein Rückblick auf den Formel-1-Grand Prix von Österreich 1984 (1. Heimsieg Niki Lauda) um 21.00 Uhr.

Bei der Pferdesport-Europameisterschaft vom 19. bis 25. August in Rotterdam geht es um die Olympia- und Paralympics-Qualifikation für Tokio in den Disziplinen Springen, Dressur und Para-Dressur. Der Großteil der rot-weiß-roten Mannschaften wird bei dieser Pressekonferenz am 6. August in Wien mit dabei sein, unter anderem Max Kühner, Vici Max-Theurer und Pepo Puch. Ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend ist Präsidentin Elisabeth Max-Theurer. Reporter ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 5. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

