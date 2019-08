Simmering: „Sommer im Schloss 2019“ bis 29. August

„Mel Vee“ (9.8.) und „Evolution“ (10.8.), Info: 0676/550 55 55

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr hat der „Kulturverein Simmering“ ein buntes sommerliches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein auf die Beine gestellt: Noch bis Donnerstag, 29. August, gibt es vielerlei Konzerte, von Rock-Rhythmen bis zum Party-Sound, sowie Kinder-Belustigungen (Waldrutsche, Hüpfburg) und Sonder-Aktionen („Oldtimer Classic Days“ und dgl.). Veranstaltungsort ist wiederum Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1). Die nächsten 2 Höhepunkte: Am Freitag, 9. August, ist die Sängerin „Mel Vee“ mit ihrem Ensemble in der Renaissance-Anlage zu Gast und am Samstag, 10. August, widmet sich dort die „Cover“-Combo „Evolution – Die Rockband!“ der Pflege des „klassischen“ Rock-Kanons. „Mel Vee“ trägt unter anderem den Hit „#IAM“ vor. Das „Evolution“-Repertoire reicht von „Wasted Years“ (Iron Maiden) bis zu „Paranoid“ (Black Sabbath). Aufgespielt wird jeweils in der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr. Der Zutritt zum vergnüglichen „Sommer im Schloss Neugebäude 2019“ ist frei. Auskunft: Telefon 0676/550 55 55 (Vereinsobmann: Herbert Kühfuss).

Das Festareal im Schloss Neugebäude ist Montag bis Freitag von 17.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Samstag, Sonntag und Feiertag ist ein Besuch zwischen 16.00 und 24.00 Uhr möglich. An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. 3 Gastronomen bieten kühle Getränke und deftige kulinarische Schmankerln an („Das Rumpelstilzchen“, u.a.) Süße Leckereien werden ebenfalls verkauft. Auftritte von Künstlern wie dem Zauberer „Pepino“ und der Gruppe „Metternich“ locken Publikum aus ganz Wien an. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse