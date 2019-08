Theater in Carnuntum, Tulln und Klosterneuburg

Von der „Comedy of Errors“ bis zum „Sommernachtstraum“

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei Piero Bordins Art Carnuntum ist an diesem Wochenende Shakespeares’s Globe Theater aus London zu Gast und präsentiert im römischen Amphitheater in Petronell-Carnuntum am Freitag, 9. August, ab 19.30 Uhr „The Comedy of Errors“ sowie am Samstag, 10. August, ab 14 Uhr „Twelfth Night“ bzw. ab 19.30 Uhr „Pericles“ in der jeweiligen Originalbesetzung. Nähere Informationen und Karten bei Art Carnuntum unter 0664/3923400, e-mail team @ artcarnuntum.at bzw. tickets @ artcarnuntum.at und www.artcarnuntum.at.

Am Sonntag, 11. August, bringt das Theatro Piccolo gemeinsam mit dem afrikanischen Ensemble Iyasa aus Zimbabwe ab 17 Uhr auf der Donaubühne Tulln das Kindertheaterstück „Herr K. Roko geht baden!" zur Aufführung. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02272/689 09 und www.donaubuehne.at.

Schließlich spielt das Sommertheater Klosterneuburg unter der Intendanz von Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer noch bis 24. August jeweils Donnerstag bis Samstag ab 20 Uhr vor der Pfarrkirche St. Martin in Klosterneuburg (bei Schlechtwetter innen) Open-Air-Vorstellungen von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ in einer eigenen Klosterneuburger Fassung von Johanna Rieger; Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten u. a. bei oeticket unter 01/96096 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter https://theaterklosterneuburg.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse