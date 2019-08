VIG Kids Camp 2019: 500 Kinder aus 23 Nationen begeistern österreichische Senioren

Zum zehnten Mal lud der Wiener Städtische Versicherungsverein Kinder aus Zentral- und Osteuropa in die VIG Kids Camps nach Österreich.

Wien (OTS) - In den vier VIG Kids Camps in Wien-Strebersdorf, Wagrain in Salzburg, Seeboden in Kärnten und Maria-Lankowitz in der Steiermark verbrachten in den vergangenen Tagen rund 500 Kinder aus 23 europäischen Ländern eine abwechslungsreiche und aufregende Zeit. Neben Sport, Spaß und Spiel knüpften die Kinder neue Freundschaften, lernten Österreichs schönste Seiten kennen und besuchten Einrichtungen für Senioren. „Heuer luden wir bereits zum zehnten Mal Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Konzerngesellschaften ins VIG Kids Camp nach Österreich ein“, erklärt Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins und Initiator und Förderer des VIG Kids Camps. „Im ‚VIG Kids Camp‘ wollen wir der jungen europäischen Generation die Werte, die tagtäglich in unserer Versicherungsgruppe gelebt werden – gegenseitiges Verständnis, soziales Bewusstsein und Solidarität – auf spielerische Weise näherbringen.“

Generationenübergreifende Begegnungen

Eine aufregende und abwechslungsreiche Zeit liegt hinter den rund 500 Kindern. Wanderungen auf Berge und Gletscher, Entdeckungsreisen zu Seen sowie in Salz- und Tropfsteinhöhlen und Sightseeing in Wien, Salzburg, Klagenfurt und Graz standen unter anderem am zweiwöchigen Programm. Im Zuge ihres Aufenthalts in Österreich besuchten die Kinder auch heuer wieder Einrichtungen für Senioren und erfreuten die dortigen Bewohner mit volkstümlichen sowie modernen Tanz- und Gesangseinlagen. „Mit derartigen Aktivitäten fördern wir auch bei unseren Jüngsten, neben Diversität und Internationalität, generationenübergreifende Begegnungen“, so Geyer.

„Fotografiere dein Bild vom Frieden“

Um am VIG Kids Camp teilnehmen zu können, wurde zu Jahresbeginn konzernweit ein Foto-Wettbewerb unter dem Motto „Fotografiere dein Bild vom Frieden“ ausgeschrieben. Interessierte Kinder zwischen neun und 13 Jahren von VIG-Mitarbeitern konnten sich daran beteiligen. Die kreativsten Einsendungen wurden nicht nur mit einer Einladung ins VIG Kids Camp 2019 ausgezeichnet, sondern auch beim Alfred Fried Fotopreis für Kinder 2019 („Children‘s Peace Image of the Year“) eingereicht. Der Alfred Fried Fotopreis für Kinder ist mit einem Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro dotiert.

