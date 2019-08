Der Countdown läuft: Nur noch ein Monat bis zu AIRPOWER19

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Wien (OTS) - „Wir fliegen auf Österreich“: Unter diesem Motto bringt die AIRPOWER am 6. und 7. September 2019 die eindrucksvollsten Fluggeräte, die beliebtesten Staffeln und die besten Solopiloten auf den Fliegerhorst Hinterstoisser im steirischen Zeltweg. Das Action-geladene Familienevent wird vom Österreichischen Bundesheer gemeinsam mit seinen Partnern Land Steiermark und Red Bull veranstaltet. Der Eintritt ist frei.



Volles Programm und volle Power

An beiden Veranstaltungstagen sorgen von 09:00 bis 17:00 Uhr mehr als 200 Luftfahrzeuge für Highlights am laufenden Band. Dabei haben die Fans beim Static Display die Möglichkeit im Einsatz befindliche Flugzeugtypen hautnah zu erleben und sogar im nachgebauten Cockpit eines Eurofighters Platz zu nehmen. Die Liste der in den Displays zu bestaunenden Fluggeräte wird auf der Website laufend aktualisiert. Eine Premiere zeichnen die Flying Bulls und das Red Bull Skydive Team mit dem „Red Bull Aerobatic Triple” bei der AIRPOWER in den Himmel. Dabei werden Helikopter, Flugzeug und Skydiver in einer Choreografie zu sehen sein.



Nachwuchstalente gesucht



Wer gar selbst Pilot werden möchte, ist bei der AIRPOWER19 genau richtig! Denn die österreichischen Luftstreitkräfte suchen die Piloten der Zukunft sowie qualifizierte Nachwuchs-Talente in vielen Bereichen der Militärluftfahrt. Sogar erste Tauglichkeitstests können absolviert werden. Ebenso spannende Einblicke verheißt ein eigener Ausstellerbereich zu Forschung und Lehre der Luftfahrt.



Ein Tag für die ganze Familie



Die AIRPOWER19 ist ein Event für die ganze Familie und bietet auch für Kinder abwechslungsreiche Unterhaltung: An den beiden Veranstaltungstagen (6. und 7. September 2019) steht ein eigener Kinderbereich jeweils ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Flugvorführungen (17 Uhr) zur Verfügung.



Anreise



Erfahrungsgemäß wird der Andrang auf das Veranstaltungsgelände an beiden Tagen sehr groß sein. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen, d.h. umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Informationen zur bequemen Anreise finden Sie unter https://www.airpower.gv.at/anreise/



Aviso: Pressekonferenz



Am 28. August 2019 findet am Fliegerhorst Hinterstoisser von 10.30 bis 11.30 Uhr die Pressekonferenz zur AIRPOWER19 statt. Neben einer Display-Vorführung von Bundesheer und den Flying Bulls werden Vertreter von Bundesheer, Land Steiermark und der Flying Bulls verraten, welche Neuigkeiten es im Rahmen der AIRPOWER19 zu sehen geben wird.



Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter peter.bleyer.1 @ bmlv.gv.at, bzw. Tel. 0664 622 8208.

Die Presse-Akkreditierung zur AIRPOWER19 ist bereit jetzt unter https://www.airpower.gv.at/presse-akkreditieren möglich.



Weitere Informationen zur AIRPOWER19 finden Sie unter www.airpower.gv.at



Rückfragen & Kontakt:

Oberstleutnant Peter Bleyer

Öffentlichkeitsarbeit/AIRPOWER19

E-Mail: peter.bleyer.1 @ bmlv.gv.at

Mobil: +43 664 622 8208