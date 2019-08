Toto: Neun knackten den Jackpot und gewannen je rund 6.600 Euro

Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Aus den 50.000 Euro „Summer Cash“ wurde am Wochenende ein Jackpot, und so ging es in der Tot Runde 31A um mehr als 59.000 Euro. Neun Spielteilnehmer machten sich dies zunutze, tippten einen Dreizehner und gewannen damit jeweils rund 6.600 Euro. Zwei Tiroler, ein Nieder-, ein Oberösterreicher, ein Steirer, ein Wiener, ein Kärntner und ein win2day-User waren dabei jeweils mit einem Systemschein erfolgreich, ein weiterer win2day-User mit einem Normalschein.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse. Damit geht nicht nur der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, sondern auch jener im zweiten Rang.

Annahmeschluss für die Runde 31B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 31A

9 Dreizehner zu je EUR 6.572,30 102 Zwölfer zu je EUR 48,40 624 Elfer zu je EUR 1,70 2.459 Zehner zu je EUR 0,80 1.406 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 1 / X X 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.266,88 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 897,50 Torwette 3. Rang: 35 zu je EUR 15,90 Hattrick: JP zu EUR 120.249,42

Torwette-Resultate: 2:1 2:1 +:0 2:0 2:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at