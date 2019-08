21. Bezirk: Katsushikastraße – Straßenbauarbeiten vor der Kreuzung mit der Brünner Straße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden müssen beschädigte Betonfelder der Katsushikastraße vor der Kreuzung mit und in Fahrtrichtung der Brünner Straße im 21. Bezirk saniert werden. Am Dienstag, dem 6. August 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau unter Freihaltung eines Geradeausrechts- und eines Linksabbiege-Fahrstreifens mit den Bauarbeiten.



Örtlichkeit der Baustelle: 21., Katsushikastraße vor der Kreuzung mit und in Fahrtrichtung der Brünner Straße



- Baubeginn: 6. August 2019

- Geplantes Bauende: 9. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



