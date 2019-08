3. Bezirk: Landstraßer Hauptstraße - Örtliche Straßenbauarbeiten

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Landstraßer Hauptstraße in Fahrtrichtung Erdberg zwischen Beatrixgassse und Rochusgasse im 3. Bezirk örtlich erneuert. Am Montag, dem 5. August 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.



Verkehrsmaßnahmen



Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Bauphasen.



Bauphase 1 (5. August bis voraussichtlich 10. August 2019): Die Arbeiten erfolgen in der Zeit zwischen 19 Uhr Abend und 5 Uhr morgens bei Freihaltung einer 4 m breiten Restfahrbahn.



Bauphase 2 (ab 19. August bis voraussichtlich 23. August 2019): Die Arbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung eines Fahrstreifens pro Fahrtrichtung.



Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 3., Landstraßer Hauptstraße in Fahrtrichtung Erdberg zwischen Beatrixgassse und Rochusgasse



- Baubeginn: 5. August 2019

- Geplantes Bauende: 23. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



