Ab 5. August 2019 startet neue Öffi-Ära im Waldviertel

160 neue VOR Regio Busse mit Gratis WLAN sorgen für sichere, komfortable Mobilität. Insgesamt 11 % mehr Regionalbus-Angebot im Waldviertel!

Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Ab 5. August 2019 werden nicht nur optimierte Fahrpläne auf allen Regionalbus- und Waldviertel-Linien angeboten. Auch die Busflotte präsentiert sich in neuem Glanz: Die Busse sind barrierefrei sowie mit einem modernen Fahrgastinformationssystem und gratis WLAN ausgerüstet. Zusätzlich erfüllen diese neuen VOR Regio Busse die aktuelle Abgasnorm EURO VI und sind damit besonders umweltfreundlich. Alle neuen Verbindungen sind in den Routenservices des VOR unter anachb.vor.at bzw. über die VOR AnachB App abrufbar.

Bessere Öffis für rund 330.000 Waldviertler

Insgesamt 105 Regionalbuslinien werden ab 5. August 2019 ein besser abgestimmtes Öffi-Angebot für rund 150 Waldviertler Gemeinden und 330.000 Waldviertler bieten. Eine der größten Verbesserungen: Das Angebot auf den beiden Waldviertler Regionalbus-Achsen Krems – Zwettl – Gmünd (ehemals WA1, ab 5. August Linie 170) und Horn – Göpfritz – Waidhofen/Thaya (ehemals WA2, ab 5. August Linie 180) wird werktags auf einen Stundentakt verdoppelt. An Sonn- und Feiertagen wird mit dem neuen Waldviertler Regionalbusangebot auf diesen Relationen erstmals eine direkte Regionalbusverbindung – im Zwei-Stunden-Takt – eingeführt.

„Wir können bessere Verbindungen in modernsten Fahrzeugen bieten. Insgesamt wird das Angebot in der Region um 11 % ausgeweitet und sorgen 160 neue Busse für den bestmöglichen Komfort sowie für die Einhaltung strenger Abgasvorschriften. Nach den Verbesserungen auf der Kamptal- und Franz-Josefs-Bahn in den letzten Jahren ist dies ein weiterer Meilenstein für eine bessere Mobilität der Waldviertlerinnen und Waldviertler. Damit starten wir in eine neue Öffi-Ära im Waldviertel, auf die wir stolz sein können.“, so der nö. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Unser Anspruch in der Planung der neuen Angebote war, diese insgesamt rund 7,7 Mio. km/Jahr, welche die Regionalbusse im Waldviertel künftig unterwegs sind, noch besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abzustimmen“, so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. „Hervorzuheben ist in dem Zusammenhang, dass auch diese Neuausschreibung nicht nur mit einem Mehr an Leistung für die Fahrgäste einhergeht, sondern auch mit einem Mehr an Qualität“, macht VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn auf die Tatsache aufmerksam, dass VOR seit Jahren auf das Bestbieter- statt eines einfachen Billigstbieterprinzip setzt.

Neue Öffi-Qualität auf ganzer Linie

Um den öffentlichen Verkehr im Waldviertel abzuwickeln, werden rund 160 neue Busse angeschafft, welche ein einheitliches Busdesign mit Außenanzeige der Liniennummer und Fahrziel bieten. Innen sind diese VOR Regio Busse mit Bildschirmen ausgestattet, welche die Haltestellenabfolge anzeigen, die akustische Ansage der folgenden Haltestelle soll die Orientierung für blinde oder seheingeschränkte Fahrgäste verbessern. Zudem gehören gratis-WLAN und USB-Steckdosen zur neuen Bus-Grundausstattung im Waldviertel.

Das bringt der August 2019 im Waldviertel:

160 neue VOR Regio Busse:

barrierefreie Low-Entry-Fahrzeuge mit Mehrzweckabteil (auf Linien mit längeren Distanzen kommen Hochflurbusse zum Einsatz)

einheitliches Busdesign mit Außenanzeige der Liniennummer und Fahrziel

Bildschirme mit Haltestellenabfolge in den Bussen

akustische Ansage der folgenden Haltestelle

W-LAN und USB-Steckdosen

Klimaanlage

Euro VI Abgasnorm

neue, dreistellige Linienbusnummern, beginnend mit der Zahl „7“ oder „8“, Ausnahme: Schnellkurse beginnen mit einer „1

Neue Routen, besseres Angebot:

1. Verdoppelung der Leistung auf der Linie 170 Krems – Zwettl – Gmünd

Stundentakt an Werktagen von 04:00 bis 22:00 Uhr (heute Zwei-Stunden-Takt)

Alle 2 Stunden an Wochenenden und Feiertagen von 07:00 bis 22:00 Uhr sowie zusätzlicher Buseinsatz an Freitagen und Samstagen um 23:20 Uhr ab Krems Bahnhof bis Zwettl Kampparkplatz (heute kein Wochenend- oder Feiertagsverkehr an der WA1)

Anschluss an die Bahn in Krems von/nach Wien

2. Verdoppelung der Leistung auf der Linie 180 Horn – Göpfritz – Waidhofen/Thaya

Stundentakt an Werktagen von 06:00 bis 21:00 Uhr (heute Zwei-Stunden-Takt)

alle 2 Stunden an Wochenenden und Feiertagen von 06:00 bis 21:00 Uhr (heute kein Wochenend- oder Feiertagsverkehr an der WA2)

Anschluss an die Kamptalbahn in Horn

3. Verbindungen zwischen Litschau – Göpfritz/Wild und Wien

An Werktagen insgesamt sieben Verbindungen morgens nach Wien Praterstern und sieben Verbindungen nachmittags von Wien Praterstern. (Davon acht direkte Busverbindungen mit der Linie 175 sowie sechs zusätzliche Verbindungen mit Umstieg in Göpfritz/Wild Bahnhof zwischen Franz-Josefs-Bahn und Linie 760.)

An Wochenenden und Feiertagen ganzjährig jeweils drei Verbindungen mit Umstieg in Göpfritz/Wild auf die Linie 760 von/nach Wien (in den Sommermonaten jeweils sechs Verbindungen).

4. Linie 744: Litschau – Nová Bystrice: Grenzüberschreitender Verkehr nach Nova Bystrice in den Sommermonaten

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehrt zwischen Mai und September die Linie 744 zwischen dem Endpunkt der Waldviertelbahn in Litschau und dem Bahnhof der tschechischen Schmalspurbahn in Nová Bystrice und stellt somit eine Verbindung zwischen den beiden touristischen Schmalspurbahnen her.

Eine Aufzahlung für die Fahrt nach Tschechien ist nicht erforderlich, da Nová Bystrice für die Linie 744 tariflich in Österreich eingebunden ist.

Sämtliche Verbindungen sind in die Routing-Services des VOR eingearbeitet. Fahrgäste können somit über anachb.vor.at bzw. die kostenlose VOR AnachB App ihre ab 5. August gültigen Routen einfach finden (Wichtig: Abfahrtsdatum nach dem 5. August, für SchülerInnen ab 02. September eingeben).

Weiterführende Informationen zum neuen Regionalbusliniensystem im Waldviertel inkl. Auflistung aller Buslinien sowie einen Übersichtsplan über die Region finden Sie unter: https://www.ots.at/redirect/vor4

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Georg Huemer

T: +43 1 955 55-1512

@: georg.huemer @ vor.at



Mag. Christina Bachmaier

T: +43 1 955 55-1513

@: christina.bachmaier @ vor.at