ORF SPORT + mit dem FIVB Beachvolleyball Major Vienna 2019

Am 3. und 4. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 3. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom FIVB Beachvolleyball Major Vienna 2019 um 10.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, die Höhepunkte von den Österreichischen Leichtathletik-Staatsmeisterschaften Innsbruck 2019 um 19.00 Uhr, vom Porsche Supercup 2019 – 5. Station Deutschland um 19.30 Uhr und vom UEFA Euro Men’s Under 21-Spiel Dänemark – Österreich um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.35 Uhr.

Die Live-Übertragung vom FIVB Beachvolleyball Major Vienna 2019 um 12.50 Uhr (Highlights um 20.15 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Kite Masters 2019 um 19.00 Uhr, von der ÖRV-Rad Bundesliga „GP Sportland NÖ Erlauftal“ um 19.30 Uhr und vom Trumer Triathlon in Obertrum/See 2019 um 19.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 4. August.

Die Volleyballwelt blickt auch 2019 wieder auf die Donauinsel, wo einmal mehr die Weltelite beim „Beach Volleyball Major Vienna“ am Start ist. In der heißesten Phase des Turniers übertragen ORF 1 und ORF SPORT + vom 2. bis zum 4. August insgesamt 22 Stunden live, Siegerehrungen inklusive.

Die Kommentatoren sind Johannes Hahn und Boris Kastner-Jirka, Moderatorin ist Karoline Zobernig. Als Expertin fungiert mit Sara Montagnolli eine der besten Beachvolleyballerinnen Österreichs.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

