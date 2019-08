"Team Beauty - Wir für deine Schönheit" am Montag bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Neuer Look dank sechs Schönheitsexperten

- Pilotfolge der Doku-Soap "Team Beauty"

- Ausstrahlung am Montag, den 5. August 2019, um 20:15 Uhr bei RTL

II

Ob mysteriöse Haarerkrankung, faulige Zähne oder hängende Brüste: Menschen mit den unterschiedlichsten Problemen setzen ihre Hoffnung in "Team Beauty". Sechs Schönheitsexperten lassen keine Zeit verstreichen und machen sich voller Elan an ein Makeover.

Beauty-Probleme, ob klein oder groß, sind für die Betroffenen oft sehr belastend. In der Pilotfolge von "Team Beauty" verhelfen sechs Profis Menschen mit unterschiedlichen Problemen nicht nur zu einem neuen Look, sondern auch zu einem neuen Lebensgefühl und mehr Selbstbewusstsein.

Zu den Beauty-Experten zählen die Kölner Waxing-Expertin und Kosmetikerin Meli Burkard, der Berliner Promi-Friseurmeister Denny K, der Kölner Spezialist für Haarverlängerungen und Friseurmeister Andy Jekel, der renommierte Facharzt für Plastische- und Ästhetische Chirurgie Dr. Leonard Josipovic aus der Darmstädter Rosenpark Klinik, die Hamburger Microblading-Fachfrau und Kosmetikerin Filiz Christoph und Hairstylistin Natascha Jasmin Beil, unter anderem bekannt aus "Love

Island".

Auf die Unterstützung von "Team Beauty" zählt unter anderem die 24-jährige Marsella. Sie leidet unter rätselhaftem Haarausfall. Nico (26) benötigt ebenfalls dringend Hilfe: Das Gebiss des Hoteliers gleicht einer Baustelle. Patricia (24) leidet sehr unter ihren ausgeleierten Ohrläppchen, die sie einer Jugendsünde zu verdanken hat. Auch bei Hausfrau Mimi sitzt nicht mehr alles so, wie sie es sich wünscht. Die Brüste der 45-Jährigen sind nach der Geburt von vier Kindern nicht

mehr so wie früher.

Außerdem kümmert sich "Team Beauty" um einen neuen Look für den Musikstudenten Luca (25). Darüber hinaus muss Nancys (35) verpfuschte Frisur wieder in Ordnung gebracht werden. In weiteren Fällen geht es darum, Arwins (21) haarige Probleme zu lösen und die Augenbrauen von Bodybuilderin Anna (24) in einen echten Hingucker zu verwandeln. Schließlich müssen die Profis viel Überzeugungsarbeit leisten, um Schauspielerin Natascha (53) vom weiteren Aufspritzen ihrer Lippen

abzuhalten.

"Team Beauty - Wir für deine Schönheit" wird von filmpool entertainment produziert.

"Team Beauty" am Montag, den 5. August 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II

