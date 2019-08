Lotto: Jackpot – 1,4 Mio. Euro für den Sechser am Sonntag

Solo beim Fünfer mit Zusatzzahl und zwei Gewinner beim Joker

Wien (OTS) - Ohne Sechser endete die Lotto Ziehung am vergangenen Dienstag, und somit startet Lotto mit einem Jackpot in den August. 13, 22, 33, 37, 39 und 41 zeichneten verantwortlich dafür, dass der Gewinntopf mit rund 600.000 Euro verschlossen blieb. Bis zur Ziehung am kommenden Sonntag rechnen die Österreichischen Lotterien mit einem Ansteigen dieser Summe auf rund 1,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 11 gab es zum zweiten Mal in Folge einen Sologewinn. Ein Wiener erzielte ihn per Quicktipp und gewann damit rund 82.000 Euro. Der Computer platzierte den Gewinn in den vierten von fünf gespielten Tipps; zum Sechser fehlte die Zahl 22.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, und somit erhalten 30 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, jeweils mehr als 7.400 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Niederösterreicher und einen Steirer bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 79.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 31.07.2019

JP Sechser im Topf bleiben EUR 596.082,94 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 81.961,40 83 Fünfer zu je EUR 1.077,20 189 Vierer+ZZ zu je EUR 141,90 3.216 Vierer zu je EUR 46,30 4.399 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 49.586 Dreier zu je EUR 5,40 186.421 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 22 33 37 39 41 Zusatzzahl: 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 31.07.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 30 Fünfer zu je EUR 7.419,80 1.567 Vierer zu je EUR 24,00 27.333 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 14 15 16 19 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 31.07.2019

2 Joker EUR 79.521,80 8 mal EUR 8.800,00 80 mal EUR 880,00 813 mal EUR 88,00 7.651 mal EUR 8,00 79.425 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 0 4 0 0 6

