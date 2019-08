„Narrisch guater Sommer“ am 3. August in ORF 2

Zweiter Teil am 10. August

Wien (OTS) - Mit Pointen, Gags und einer großen Portion Schmäh sorgen Österreichs Faschingsgilden in Klagenfurt wieder für beste Unterhaltung. Das Treffen der heimischen Witzgiganten steht am Samstag, dem 3. August 2019, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Am Samstag, dem 10. August, folgt ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2 der zweite Teil der sommerlichen Ausgabe von „Narrisch guat“. Noch mehr Witze und Pointen liefert an beiden Sendetagen um ca. 23.30 Uhr „Der narrisch guate … Luis aus Südtirol“ in ORF 2.

„Narrisch guater Sommer“ – Teil eins am 3. August:

Claudia Engelmeier sorgt mit „Chantal“ für zahlreiche Lacher, genauso wie Willi Wurzer mit seinem Programm „Althofner Tschentsche“. „Atemlos auf der Bank“ ist Petutschnig Hons. Heckmeck ist mit einer „Haushaltsführungsprüfung“ dabei, Franz Roschker mit „Franjo“. „Urlaub Juhee“ heißt es für „Die Neffen von Tante Eleonor“. Franz Eberharter ist mit „Tux Jüle“ dabei. Pepe Pairitsch, Udo Ebner und Sabine Mayer präsentieren „Die Zaubershow“ und Walter Kammerhofer die „Verflixte Technik“.

„Narrisch guater Sommer“ – Teil zwei am 10. August:

Franz Eberharter, Heckmeck, Walter Kammerhofer und „Die Neffen von Tante Eleonor“ präsentieren weitere Gags und Pointen. Außerdem sorgen Jürgen Nindler, Visotschnig & Paulic, Sepp Wölbitsch, Gerhard Brandstätter und Alois Pribernig für zahlreiche Lacher.

„Der narrisch guate … Luis aus Südtirol“ – 3. August, 23.30 Uhr, ORF 2

Um 23.30 Uhr geht es „Narrisch guat“ weiter mit dem ersten Teil der Highlights vom „Luis aus Südtirol“. Manfred Zöschg ist einer der vielseitigsten Künstler, die das Faschingskabarett zu bieten hat. Er beherrscht nicht nur sämtliche deutschen Idiome, sondern spielt auch vor, er könne zudem perfekt Italienisch, Englisch, Russisch und Arabisch. Als „Luis aus Südtirol“, ein Bergbauer, der zu jedem Thema eine Meinung und für jede Lösung ein Problem hat, ist er fixer Bestandteil von „Narrisch guat“.

