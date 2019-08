ORF zeigt Champions-League-Quali mit dem LASK

Am 7. und 13. August live in ORF 1

Wien (OTS) - Die ORF-Fußballfans können sich auf zwei Live-Spiele zur Champions-League-Qualifikation freuen. Der ORF hat sich die entsprechenden Rechte gesichert – und so ist der LASK in der dritten Runde der CL-Qualifikation gegen Marcel Kollers Basel am 7. und 13. August 2019 live in ORF 1 zu sehen. Die Übertragung am 7. August beginnt um 19.45 Uhr.

