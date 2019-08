Helene Fischer gesucht! Neue Folge „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am 5. August in ORF 2

Elizabeth T. Spira porträtiert sechs Singles aus der Steiermark, NÖ und Wien

Wien (OTS) - Andys absolute Traumfrau ist Helene Fischer, Rosas Wunschpartner darf ruhig ein Biker sein, denn sie liebt es, mit dem Motorrad zu fahren. Ob die beiden nach ihrem Auftritt in der jüngsten, bereits vierten Folge der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 5. August 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 ihr Glück finden, wird sich noch weisen. Elizabeth T. Spira porträtierte für diese Ausgabe des Erfolgsformats wieder sechs Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Die drei Damen und drei Herren kommen diesmal aus der Steiermark, Niederösterreich und – wie Andy und Rosa – aus Wien.

Alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Andy, 48-jähriger Portier aus Wien-Donaustadt, sucht eine ehrliche und treue Partnerin. Seit 2006 ist er allein, „das ist zwar lang, aber es war sehr gut, dass ich mir die Zeit genommen habe.“ Seine große Liebe, mit der er 13 Jahre glücklich zusammengelebt hat, ist im Jahr 2002 an einem Herzinfarkt verstorben. Danach gab es nur mehr sehr kurze Partnerschaften. Die neue Dame soll vor allem einen guten Charakter haben und Wert legen auf das Wesentliche, die inneren Werte. Seine absolute Traumfrau ist Helene Fischer. „Träume sind erlaubt, aber so jemanden in Realität zu bekommen – so ein Typ wie ich – ist ein Wunschtraum.“ Andy ist bereit, auch im Haushalt mitanzupacken, damit man schneller schöne Stunden zu zweit erleben kann, auch auf Urlaub fahren würde er gerne. Er legt großen Wert auf Höflichkeit, Manieren und Freundlichkeit. „Ich möchte eine Frau in den Himmel heben! Ich bin bereit.“

Sylvia ist 59 und Psychologin aus Wien-Döbling. Sie sucht einen Partner, der zu ihr passt. „Er soll Freude empfinden, wenn er mit mir zusammen ist.“ Seit drei Jahren lebt sie allein und fühlt sich jetzt bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Der Richtige ist für sie jemand, mit dem man gut reden kann, der Begeisterung für etwas hat, der in sich ruht und dadurch auch Ruhe weitergeben kann bzw. ihr neue Facetten des Lebens aufzeigt. Sylvia kommt mit ihrem Leben gut allein zurecht, sie hat einen erwachsenen Sohn, mit dem sie eine sehr innige Verbindung hat, nur hin und wieder taucht eben auch der Wunsch nach einer Beziehung auf. Verheiratet war sie nie, dennoch hatte sie schöne und erfüllende Partnerschaften, die sich aber allesamt auflösten. Sie möchte, mit der Teilnahme an der Sendung, ihr Glück selbst in die Hand nehmen und sich für einen neuen Mann an ihrer Seite öffnen. „Ich hoffe, dass sich in meinem Alter die Herzensverbindung durchsetzt. Ich will es riskieren.“

Christian, 52, Bauingenieur und Privatier aus dem nördlichen Niederösterreich, sucht eine liebe Partnerin, „da mir die meine vor zwei Jahren verloren ging.“ Die beiden haben sich auseinandergelebt, es gab „keine Herzensverbindung mehr und es war die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen.“ Christian beschreibt sich als sehr geradlinigen und klaren Menschen, „dahinwurschteln“ liegt ihm nicht. Von einer neuen Beziehung erwartet er sich, dass sein Freiheitsdrang nicht zu viel beschnitten wird. Eine neue Partnerin soll seine Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen, auch die Erotik darf nicht zu kurz kommen. Der Niederösterreicher wünscht sich eine Frau, die groß und schlank ist, aber dennoch Rundungen hat, nicht zu sportlich oder überehrgeizig, „das würde mein Ruhebedürfnis stören.“ Christian verbringt viel Zeit in seinem 1,6 ha großen Garten. Das ist für ihn Workout genug.

Rosa, 69, Pensionistin aus Wien-Alsergrund, sucht „einen Partner, der mit mir durch dick und dünn gehen möchte.“ Sie wünscht sich jemanden, der für sie Zeit hat, sie mag und für sie frei ist. Bis jetzt hat sich leider kein Mann auf Dauer gefunden. Sie war zweimal verheiratet, aus der ersten Ehe hat sie einen erwachsenen Sohn. Danach hatte sie eine Beziehung zu einem Mann, der „jedes Blümchen am Wegesrand gesehen und gerngehabt hat. Es hat sich dann sanft aufgelöst.“ Der neue Traumpartner soll ein zärtlicher und liebevoller Mann sein, der nicht nur auf Sexualität aus ist. Männer anzusprechen traut sie sich nicht, deshalb hofft sie, dass die Sendung den gewünschten Erfolg bringt. Er soll charmant sein, groß, gepflegt, dunkel bis grauhaarig, gerne auch mit langen Haaren. Wenn er ein Biker ist – umso besser. Rosa liebt es, mit dem Motorrad mitzufahren.

Der 45-jährige Bankangestellter René aus Graz möchte „einen Mann ungefähr in meinem Alter“ finden. Er hat es über viele verschiedene Wege versucht, nun möchte er sein Glück über die Sendung herausfordern. „In meinem Alter hat man schon seine Eigenheiten und es ist schwierig, zueinander zu finden.“ Schon in der Pubertät hat er gespürt, dass er Männer liebt und dachte zuerst, dass es nur eine Phase ist. Doch sie ging nicht vorbei. Weder für seine Familie noch am Arbeitsplatz war sein Outing ein Problem, „ich habe nie negative Erfahrungen gemacht.“ René hatte einige Partnerschaften, seine große Liebe war ein Mann, der leider vergeben war. „Ich mag nicht dazwischenfunken, aber ich habe vorher und nachher keinen so geliebt wie ihn.“ Seine ganz große Leidenschaft gilt dem Sammeln von alten Dingen aus der Monarchie, spezialisiert hat er sich auf Gegenstände bis zum Ersten Weltkrieg. Renés neuer Partner soll treu, kein Athlet, vom Charakter her friedfertig und lustig sein. Er bäckt und kocht sehr gerne, noch lieber zu zweit.

Marliese, 63-jährige Shiatsu-Praktikerin aus Niederösterreich, ist seit zwei Jahren Single. „Ein bisschen zwickt die Einsamkeit schon. Ich könnte mir gut vorstellen, einen netten Mann an meiner Seite zu haben.“ Ihre letzte Beziehung beendete Marliese 2016, weil sie nach einem Dreivierteljahr dahinterkam, dass der Mann leider verheiratet war. Sie hat es auch über Onlinebörsen probiert, aber es ist mehr wie ein Aussuchen in einem Warenkatalog – nichts für sie. Marliese war auch einmal verheiratet und hat aus der Ehe eine Tochter, die sie über alles liebt. Vom Vater des Kindes trennte sie sich, weil er ein notorischer Fremdgänger war. Jetzt sucht die Niederösterreicherin einen Mann, der interessiert ist an vielen Dingen, mit dem sie auf Augenhöhe kommunizieren kann, sexuell und geistig. „Eine gemeinsame Ebene ist wichtig, damit man sich auch etwas zu sagen hat.“

Weitere Details zur 23. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film – sind unter presse.ORF.at abrufbar. Alle Interviews mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten hat Elizabeth T. Spira vor ihrem Ableben im März dieses Jahres noch selbst geführt.

