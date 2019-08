Arbeitslosigkeit – Muchitsch: Anstieg bei über 50-Jährigen zeigt: Aktion 20.000 muss fortgesetzt werden

„Wir können Menschen in der Arbeitslosigkeit mit dieser Maßnahme konkret helfen“

Wien (OTS/SK) - „Es ist erfreulich, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich gesunken ist, jedoch stieg sie erneut bei Personen über 50 Jahre und Personen mit Beeinträchtigungen. In der Nationalratssitzung im September haben wir die Chance, die wichtige Aktion 20.000 fortzusetzen, um der gestiegenen Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50 entgegenzuwirken“, meinte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch heute, Donnerstag, zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen vom Juli 2019. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosigkeit um 4,5 Prozent gesunken, bei arbeitslosen Personen, die 50 Jahre oder älter sind, gab es ein Plus von 1,6 Prozent auf 94.163 Personen. Auch bei Menschen mit Behinderung gibt es einen Anstieg von 4,1 Prozent auf 13.993 Personen und bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen von 3,5 Prozent auf 68.389 Personen. ****

„Ein Vorschlag zur Verlängerung der Aktion 20.000 für Personen die bereits im Rahmen der Aktion beschäftigt waren, wurde bereits im Nationalrat von der SPÖ eingebracht. Das Mindeste, das der Nationalrat aktuell machen muss, ist, diesen in der nächsten Sitzung zu beschließen“, so Muchitsch. Er appelliert dabei an die anderen Parteien im Nationalrat, diesen Antrag auch zu unterstützen: „Wir können Menschen in der Arbeitslosigkeit mit dieser Maßnahme konkret helfen. Im Rahmen der Aktion wurde bereits ein Drittel der Betroffenen von ihren Arbeitgebern übernommen.“

Die Initiative kostet nur ca. 100 Euro mehr als das Arbeitslosengeld und rechnet sich insbesondere langfristig. Außerdem bekommen Menschen wieder eine Aufgabe im Leben und können so aus der Langzeitarbeitslosigkeit geholt werden. (Schluss) mr/hc/mp

