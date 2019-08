Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 2.8.: „Bananen aus fairem Handel“

Wien (OTS) - In der Sommerserie „Best of Saldo“ wiederholt das Ö1-Wirtschaftsmagazin die von Christian Hunger gestaltete Reportage „Bananen aus fairem Handel“ - am Freitag, den 2. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Ecuador ist einer der weltweit wichtigsten Bananenproduzenten, gerade für Europa. Damit die Ware billig geerntet und frisch in den Export gehen kann, gibt es eine großangelegte Industrie. Bevor die Banane hier im Geschäft landet, hat sie eine lange Reise hinter sich. Der so genannte faire Handel mit dem weltweit beliebten Obst hat zwar zugenommen, er deckt aber bei Weitem nicht den Großteil der Produktion ab. „Saldo“ war im Herbst 2016 mit der Organisation FairTrade auf Bananenplantagen in Ecuador unterwegs und bei einer Kleinbauernkooperative.

