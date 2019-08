Drei mit konstantem Umsatz und mehr Kunden im 1. Halbjahr 2019.

Wien (OTS) -

Drei baut starke Position als Komplettanbieter für Telekommunikation

mit 5G und regionalen Glasfaser-Kooperationen weiter aus.

mit 5G und regionalen Glasfaser-Kooperationen weiter aus. 5G Offensive: Drei verdreifacht Investitionen im 1. Halbjahr 2019.

Der Telekommunikationsanbieter Drei hat im ersten Halbjahr 2019 seinen Umsatz gehalten und seinen Kundenstamm weiter ausgebaut. Der Gesamtumsatz lag nach sechs Monaten konstant bei 425 Mio. Euro. Die Zahl der Kunden erhöhte sich gegenüber dem Vergleichs-zeitraum des Vorjahres um 1,3 Prozent auf 3,9 Millionen (exkl. MVNO- und M2M-Kunden). Noch stärker war der Zuwachs bei Fixverträgen mit 3 Prozent. Neue Kunden gewann Drei vor allem mit Internet für zuhause, mit einer erfolgreichen Weihnachtsaktion und im Geschäftskunden-Segment.



Durch den Wegfall positiver Einmaleffekte sank das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 180 Mio. Euro, ebenso das Betriebsergebnis (EBIT) auf 113 Mio. Euro.

Im Vorfeld des breiten Roll-Outs der nächsten Mobilfunkgeneration 5G hat Drei die Netz-Investitionen um mehr als 180% auf 120 Mio Euro erhöht und dadurch nahezu verdreifacht. Grund dafür ist der Start zur Aufrüstung der Netze auf die nächste Mobilfunkgeneration 5G. Bei der ersten 5G Auktion im März dieses Jahres hat Drei zehn landesweite Frequenzblöcke über 100 MHz zu einem Preis von 51,9 Mio. Euro erworben. Erst vor wenigen Wochen hat das Unternehmen in Linz das erste echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Betrieb genommen.

Jan Trionow, CEO von Drei: „Mit der erfolgreichen Ersteigerung der schon in diesem Jahr verfügbaren 5G Frequenzen und dem Start des ersten echten, zusammenhängenden 5G Netzes in Linz haben wir das Rennen um die 5G Führerschaft in Österreich im ersten Halbjahr offiziell eröffnet. In der zweiten Jahreshälfte werden wir noch intensiver in den 5G Roll Out investieren und zugleich unsere regionalen Glasfaser-Kooperationen weiter vertiefen. Damit werden wir unsere starke Position als einer der drei Komplettanbieter für Telekommunikation bei Privat-Haushalten und Business-Kunden weiter ausbauen.“

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse