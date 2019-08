Aon bestellt Führungskräfte für die Bereiche Broking und Carrier Management in Österreich

Oliver Fuss wurde als Chief Broking Officer bestellt und Werner Sponring zum Carrier und Product Manager ernannt.

Wien (OTS) - Aon plc, ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen mit einer breiten Palette an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen, betraute heute zwei seiner Führungskräfte in Österreich mit neuen Positionen innerhalb des Unternehmens. Oliver Fuss wurde zum Chief Broking Officer und Werner Sponring zum Carrier & Product Manager für Österreich ernannt.

Oliver Fuss, ein erfahrener Versicherungsexperte mit mehr als 20 Jahren Expertise in der Branche und den Bereichen Broking und Vertrieb, verantwortete bis vor kurzem als Aon Geschäftsführer die Region Nieder- und Oberösterreich und hat den Standort in Amstetten erfolgreich ausgebaut. Oliver Fuss war auch stellvertretender Sektionsleiter Transport im österreichischen Versicherungsverband und unterrichtet seit März 2013 als Vortragender an der Donau-Universität Krems. In seiner neuen Position wird Oliver Fuss die Erfahrung der letzten Jahre in direkter Kundennähe in Innovation umsetzen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und den Mehrwert für Kunden zu steigern.

Werner Sponring bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung im Produkt- und Schadenmanagement für sämtliche Versicherungssparten ein und leitete seit 2014 das Produktmanagement bei Aon Austria. In seiner Funktion ist Werner Sponring für die Optimierung von Rahmenverträgen und Arbeitsprozessen verantwortlich und berichtet direkt an Oliver Fuss.

Hugo Wegbrans, Global Chief Broking Officer von Aon: „Oliver Fuss bringt eine Erfahrungsvielfalt mit, die in dieser wichtigen Position besonders wertvoll ist. Er passt perfekt zu unserem Broking-Team und gemeinsam mit Werner Sponring als neuen Carrier & Product Manager wird er in einem sich verhärtenden Marktumfeld unseren Kunden Dienstleistungen auf höchstem Niveau bieten und einen messbaren Mehrwert erzielen.“

Felix Jenny, CEO von Aon für Commercial Risk, Health und Affinity Solutions in Österreich und der Schweiz: „Die Kombination aus Oliver Fuss als Chief Broking Officer und Werner Sponring, Carrier & Product Manager, bringt die besondere Unterstützung, mit der unser Team weiterhin innovative Lösungen und engagierten Kundenservice liefern wird.“

Oliver Fuss: „Ich freue mich auf das Vorantreiben innovativer Lösungen, die den für unsere Kunden geschaffenen Mehrwert weiter anheben werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Pfneiszl, +43 5 7800 - 215, eveline.pfneiszl @ aon-austria.at