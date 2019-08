Wechsel in der Führung der Aon Niederlassung Vorarlberg

Udo Schnetzer übernimmt die Leitung in Vorarlberg am Standort in Lustenau

Wien (OTS) - Zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung kommt es in der Aon Niederlassung Vorarlberg. Aon plc, ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen mit einer breiten Palette an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen, überträgt per heutigem Datum die Leitung seiner Vorarlberger Niederlassung mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Udo Schnetzer. Der gelernte Versicherungskaufmann startete seine Tätigkeit für Aon vor 36 Jahren und war bereits von 2008 bis 2017 Niederlassungsleiter in Lustenau.

Michael Bichler konzentriert sich als Chief Development Officer neu auf den Ausbau und die Entwicklung von Kundenbeziehungen mit Hauptaugenmerk auf West-Österreich.

„Mit Udo Schnetzer in der Funktion als Niederlassungsleiter und Mike Bichler als regionalen Chief Development Officer fühlen wir uns in der Region optimal aufgestellt, unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und unsere Kunden bei den Themen Risiko, Altersvorsorge und Gesundheit professionell zu beraten“, sagt Felix Jenny, CEO von Aon für Commercial Risk, Health und Affinity Solutions in Österreich und der Schweiz.

