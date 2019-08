BRIGITTE startet Psychologiemagazin mit Bestsellerautorin Stefanie Stahl

Hamburg (ots) - Im November bringt BRIGITTE gemeinsam mit Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl ("Das Kind in dir muss Heimat finden") eine neue Line Extension zum Thema Psychologie auf den Markt. Das Magazin richtet sich an aufgeschlossene Frauen ab 30 Jahren, die an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind - beruflich und in ihren Beziehungen - und nach einem erfüllten Leben streben. Stefanie Stahl widmet sich mit ihrer langjährigen Erfahrung aktuellen gesellschaftlichen und psychologischen Fragestellungen. Das Themenspektrum reicht von persönlichen Coachings über Familie und Partnerschaft bis hin zu Gesundheit und Stil.

Der Copypreis wird 5,90 Euro betragen, und das Heft erscheint halbjährlich in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren.

