„Heute.at“ - Relaunch: übersichtlich, schnell, modern

Wien (OTS) - “Heute.at” präsentiert sich ab sofort in einem neuen Look. Kürzere Ladezeiten, ein aufgeräumtes Design sowie eine einfache Navigation. Ein besonderes Highlight sind die “Action Buttons” am unteren Display-Rand: Mit nur einem Klick gelangt man von der Startseite zu den aktuellsten Nachrichten, den Live-Events sowie zur Video-Plattform.

Eine übersichtliche neue Menüstruktur erlaubt leichtes Navigieren. Ein innovatives Farben-System bietet den Nutzerinnen und Nutzern zusätzliche Orientierung auf der Seite: Ob Sport, Politik, People oder News aus den Bundesländern – jeder Themenbereich hat seine eigene Farbe. So erkennt man zum Beispiel Sportmeldungen auf den ersten Blick an der grünen Linie unter dem Bild sowie den farblich abgestimmten Elementen im Artikel. Beliebte Funktionen wie zum Beispiel ePaper wurden beibehalten. Die überarbeitete Webseite passt sich problemlos an alle Endgeräte an, mobil oder am Desktop.

„Mit dem Relaunch rückt unsere Community noch stärker ins Zentrum”, erklärt „Heute.at“-Chefredakteurin Jacqueline Büchi. So ist die beliebte Upload-Funktion für Leserreporter-Fotos und -Videos neu sowohl auf der mobilen Seite als auch auf dem Desktop und in der App verfügbar. Auch das Kommentieren und Teilen von Artikeln ist jetzt noch einfacher.

Zum Start des neuen Online-Auftritts von „Heute.at“ gibt es ein großes Gewinnspiel von 1. bis 21. August! Jede Stunde ein Gewinn und jeden Tag einen Hauptpreis.

Rückfragen & Kontakt:

Jacqueline Büchi

Chefredakteurin Heute.at

T: +43 (0) 50 950-12777

j.buechi @ heute.at

www.Heute.at