100 Jahre WAT

Großes Sportspektakel vor dem Wiener Rathaus am Donnerstag, 22. August 2019

Wien (OTS) - Wiens großer Allroundsportverein, der WAT, feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestandsjubiläum u.a. mit einem Sportspektakel mit sensationellen Sportvorführungen und mit einem sportlichen Mitmachprogramm für die ganze Familie.

Das Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

KINDER- und FAMILIENSPORTFEST mit "Bewegungsstationen" zum Mitmachen: Laufen, springen, werfen, Balance- und Geschicklichkeitsübungen für Kinder und Erwachsene, ob alleine, in der Familie, im Freundeskreis.

Verlosung von tollen Preisen u.a. ein Familienskiurlaub in Obertauern, Aufenthalte im Alpenhotel Gösing, ...

Goodies für alle TeilnehmerInnen.

Großeltern mit ihren Enkelkindern (Ferienbetreuung!) bekommen einen CEWE-Fotobuch-Gutschein über € 30.

17.00 – 18.00 Uhr

SPORTSHOW mit sensationellen Acts

u.a. mit Benny Wizani (Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen im Trampolinspringen) und mit den Mädchen von Danube-Dragons (Bronzemedaillengewinnerinnen bei den Cheerleader-Weltmeisterschaften 2019).

18.00 Uhr – 19.00 Uhr

SPORT.PLATZ Wien Kick off mit Alamande Belfor

Sport.Platz Wien tourt danach bis 30. August durch Wien, an jedem Abend an einem anderen Ort und mit einem anderen Angebot. Das Finale findet am 30. August beim Wiener Donauturm statt.

Alle Informationen unter www.sportplatzwien.at

20.45 Uhr

ED SHEERAN zum Ausklang

Im Rahmen des Filmfestivals werden in "Jumpers For Goalposts" die fesselnden und legendären Auftritte des Popstars im Wembleystadion u.a. sein Duett mit Sir Elton John, gezeigt. Ein "Leckerbissen" für alle Fans des vielseitigen Superstars.

EINFACH HINKOMMEN UND MITMACHEN!



Alle Informationen zu der Veranstaltung unter www.wat.at/100jahre, Tel. 01/22600-0, e-mail: office @ askoewat.wien

