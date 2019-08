Andrea Bergs spektakuläre Bühnenshow live erleben am Samstag im Wörthersee Stadion Klagenfurt

Erleben Sie 100% ANDREA BERG am Samstag 03.08. im Wörthersee Stadion Klagenfurt

Graz (OTS) -



Nach den grandiosen Erfolgen der beiden Open-Air-Konzerte in Aspach und Berlin kommt am Samstag, den 3.8. die unbestrittene deutsche Schlagerkönigin Andrea Berg nach Klagenfurt um zusammen mit mehr als 18.000 Fans die Open-Air-Schlagerparty des Jahres mit reichlich Bombast im Wörthersee Stadion zu feiern.

Die Besucher erwartet eine Bühne der Superlative , die an Design und Technik kaum mehr zu überbieten ist und bereits die Fans in Deutschland restlos begeisterte. Musikalisch wird die achtfache Echo-Preisträgerin aus einem reichen Fundus an Hits schöpfen, mit im musikalischen Reisegepäck hat Andrea Berg aber auch das aktuelle Nummer 1 – Album MOSAIK.

Die Fans dürfen sich jedenfalls auf Entertainment der Extraklasse mit einer erstklassigen Band, Tänzern, toller Pyro- und Lasertechnik, poetischen LED-Visualisierungen und einer Power-Performance der Ausnahmekünstlerin freuen.

Presseakkreditierung noch möglich per Mail an presse @ schwarzlsee.at

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at