MediBeacon geht eine Investitions- und exklusive Vermarktungspartnerschaft über 30 Mio. US-Dollar mit Huadong Medicine in Großchina ein

St. Louis (ots/PRNewswire) - MediBeacon Inc., deren größter Anteilseigner Pansend Life Sciences, LLC, eine Tochtergesellschaft von HC2 Holdings, Inc. (NYSE MKT: HCHC) ist, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung mit Huadong Medicine, einem börsennotierten Unternehmen an der Shenzhen-Börse getroffen haben. Die Vereinbarung gewährt exklusive Rechte am Anlagenbestand von MediBeacon in Großchina. Huadong Medicine wird für die Finanzierung der klinischen Studien, der kommerziellen und regulatorischen Aktivitäten in 25 asiatischen Ländern verantwortlich sein, darunter Großchina (VR China, Hongkong, Macau, Taiwan), Thailand, Vietnam, Indonesien, die Philippinen und Singapur.

MediBeacon und Huadong Medicine werden gemeinsam daran arbeiten, die behördliche Zulassung für das gesamte Anlagenportfolio von MediBeacon in Großchina zu erhalten

Das Transdermal Glomerular Filtration Rate Measurement-System (TGFR, transdermale glomeruläre Filtrationsratenmessung) von MediBeacon steht kurz vor dem Beginn der Pivotalstudie in den USA und Europa. Das TGFR-System wurde entwickelt, um die Nierenfunktion am Point of Care zu messen, ohne dass Blutabnahmen oder Urinproben erforderlich sind. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat das TGFR-System 2018 als sogenanntes Breakthrough Device eingestuft.1 Die Wirkstoffe und Produkte von MediBeacon sind von keiner Aufsichtsbehörde für den menschlichen Gebrauch zugelassen.

Es wird geschätzt, dass 10,8 % der chinesischen Bevölkerung an chronischer Nierenerkrankung (CKD, Chronic Kidney Disease) leiden.2 Die Nierenerkrankung ist eine "verborgene Epidemie", von der weltweit mehr als 850 Millionen Menschen betroffen sind.3 Die Fähigkeit, die glomeruläre Filtrationsrate oder GFR zu messen, ist von großem klinischen Interesse, insbesondere bei Patienten mit einer Nierenerkrankung oder bei denjenigen, die dem Risiko einer Nierenerkrankung ausgesetzt sind.

Im Rahmen der Transaktion wird MediBeacon eine anfängliche Eigenkapitalzahlung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar bei einer Pre-Money-Bewertung von 300 Millionen US-Dollar und eine zweite Eigenkapitalzahlung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar erhalten, nachdem die FDA die Zulassung für das TGFR-System zu einer Pre-Money-Bewertung von 400 Millionen US-Dollar erteilt hat. Huadong Medicine wird alle kommerziellen und regulatorischen Aktivitäten in Großchina und ausgewählten asiatischen Ländern finanzieren. Darüber hinaus erhält MediBeacon Lizenzzahlungen auf den Nettoumsatz in den genannten Ländern.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Huadong Medicine in Großchina", so Steve Hanley, CEO und Mitbegründer von MediBeacon. "Huadong hat über 6.500 Vertreter, die alle wichtigen Bereiche Chinas abdecken, einschließlich einer starken Präsenz in der Nephrologie. Als führendes Pharmaunternehmen in China sind wir der Überzeugung, dass sie der perfekte Partner sind, um die Marktdurchdringung für unsere Produktpipeline voranzutreiben."

Im Rahmen dieser Transaktion wird Richard B. Dorshow, PhD, Chief Scientific Officer und Mitbegründer von MediBeacon Inc., die Rolle des Special Scientific Advisor für Huadong Medicine übernehmen.

Die Plattform mit dem fluoreszierenden Markierungswirkstoff von MediBeacon für den Einsatz in der physiologischen Funktionsüberwachung hat wichtige Anwendungen außerhalb des Bereichs der Nierengesundheit. Das transdermale gastrointestinale Permeabilitätssystem des Unternehmens wurde durch mehrere Zuschüsse der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt. Darüber hinaus hat das Unternehmen gerade erste präklinische Studien abgeschlossen, in denen der Einsatz seiner Wirkstoffe bei der Darstellung der Gefäßversorgung des Auges untersucht wurde.

Informationen zu MediBeacon Inc.

MediBeacon verfolgt das Ziel, biokompatible optische Diagnostika für die physiologische Überwachung, chirurgische Führung und bildgebende Darstellung von Erkrankungen beim Menschen auf den Markt zu bringen. Verschiedene Produktkonzepte auf diesen Gebieten sind im Bestand des geistigen Eigentums von MediBeacon enthalten. Das Portfolio vom MediBeacon schließt ein Nierenfunktionssystem ein, das einen optischen Hautsensor mit einem proprietären fluoreszierenden Markierungswirkstoff kombiniert, dessen Leuchtkraft durch Licht aktiviert wird. Das derzeit in klinischen Studien befindliche System wurde entwickelt, um Medizinern die kontinuierliche Echtzeit-Überwachung der Nierenfunktion eines Patienten zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über MediBeacon unter www.medibeacon.com

Informationen zu HC2 Holdings, Inc.

HC2 Holdings, Inc. ist eine börsennotierte (NYSE: HCHC) diversifizierte Holding-Gesellschaft und verfolgt Möglichkeiten, Unternehmen zu übernehmen und zum Wachstum zu verhelfen, die langfristig und nachhaltig freien Cashflow und attraktive Renditen generieren können, um den Nutzen für alle Beteiligten zu maximieren. HC2 verfügt über eine Vielzahl von operativen Tochtergesellschaften in sieben Geschäftsbereichen (berichtspflichtige Segmente): Bauwesen, Marine-Dienstleistungen, Energie, Telekommunikation, Life Sciences, Versicherungen und Sonstige. Zu den größten operativen Tochtergesellschaften von HC2 zählen DBM Global Inc., eine Unternehmensfamilie, die vollständig integrierte Bau- und Stahlbauleistungen anbietet, und Global Marine Systems Limited, ein führender Anbieter im Bereich Engineering und Leistungen für die Unterwasserkabelinfrastruktur. Das 1994 gegründete Unternehmen HC2 hat seinen Hauptsitz in New York im US-Bundesstaat New York. Näheres über HC2 und seine Portfoliounternehmen finden Sie unter www.hc2.com.

Informationen zu Huadong Medicine Co., Ltd.

Huadong Medicine Co. Ltd. wurde 1993 gegründet und ist auf die Herstellung und den Verkauf von Antibiotika, chinesischer Patentmedizin, synthetischen Arzneimitteln, gentechnologischen Arzneimitteln sowie auf den Großhandel mit chinesischer und westlicher Medizin, chinesischer Kräutermedizin, medizinischen Geräten und Instrumenten spezialisiert. Durch langjährige Arbeit hat Huadong eine wettbewerbsfähige Marktposition mit seinem umfangreichen Produktportfolio, seinen starken kommerziellen Fähigkeiten und seinen bekannten Markennamen in den Bereichen Nierenerkrankungen, Organtransplantation, Diabetes, GI und Operationssäle aufgebaut. Das Unternehmen ist ein großes, börsennotiertes Pharmaunternehmen, das mit der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, der pharmazeutischen Industrie, der Pharmadistribution, dem Einzelhandel und der Pharmalogistik integriert ist und die Aufgabe der speziellen Arzneimittellagerung der staatlichen, regionalen und kommunalen Regierungen übernimmt. Im Dezember 1999 hat das Unternehmen erfolgreich 50 Millionen A-Aktien an der Shenzhener Börse ausgegeben. (Börsenkürzel: Huadong Medicine; Börsencode: 000963). Derzeit beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 14,58 Mio. Yuan. Das Unternehmen und seine wichtigsten Tochtergesellschaften beschäftigen mehr als 8.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen eine Betriebsleistung von 27,832 Mrd. Yuan. Der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zurechenbare Reingewinn betrug 1,480 Mrd. Yuan. Erfahren Sie mehr über Huadong Medicine unter www.eastchinapharm.com.

1 Daten dokumentiert. MediBeacon Inc., St. Louis, Missouri. 2 "Prevalence of chronic kidney disease in China: a cross-sectional survey", Zhang L. et al, Lancet. 2012 Mär 3;379(9818):815-22. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60033-6. 3 Gemeinsame Pressemitteilung, 27. Juni 2018 "The hidden epidemic: Worldwide, over 850 million people suffer from kidney diseases", American Society of Nephrology - ASN (https://www.asn-online.org), ERA-EDTA (http://web.era-edta.org) und ISN (https://www.theisn.org).

