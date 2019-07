Glücklich <> gesund und umgekehrt?

Die neue Podcast Folge von Merck informiert über die Zusammenhänge

Wien (OTS) - Hören sie Merck Cast | Folge 6 | Gesundheit als Faktor für Glück und umgekehrt - der Gesundheitspodcast mit Herzkasperl und Zuckerpuppe. In der 6. Folge des Merck Casts spricht Dr. Elisabeth Oberzaucher über das Streben nach Glück und welchen Einfluss Gesundheit und das soziale Umfeld auf das persönliche Glücksempfinden haben. Zur kostenlosen Podcast-Website und der aktuellen Folge: https://www.merck-cast.at/

Über Dr. Elisabeth Oberzaucher

Elisabeth Oberzaucher studierte Zoologie an den Universitäten Wien und Würzburg. Sie promovierte in Anthropologie mit Spezialisierung auf das menschliche Verhalten. Forschungsschwerpunkte: Mensch-Umwelt-Interaktionen, nonverbale Kommunikation sowie Partnerwahl und Attraktivität. Sie lehrt an der Universität Wien, leitet das Forschungsinstitut Urban Human, und ist Vizepräsidentin der International Society for Human Ethology. Ihr Buch „Homo urbanus, ein evolutionsbiologischer Blick in die Zukunft der Städte“ wurde als Wissenschaftsbuch des Jahres 2018 nominiert. https://www.oberzaucher.eu

Der neue Podcast für Gesundheit & Wohlbefinden

Ziel des neuen und kostenlosen Service „Herzkasperl und Zuckerpuppe“ unter www.merck-cast.at ist es, breite Aufmerksamkeit für verschiedene Krankheitsbilder und Gesundheitsthemen zu schaffen. Das heißt, allen Interessierten praktische und einfache Tipps für den Alltag zu geben. Der Podcast informiert über Gesundheit, Wohlbefinden und andere relevante Themen rund um die Medizin. Experten geben in jeder neuen Folge einen Überblick über ein Thema und möchten zum Nachdenken anregen. Der Podcast ist auch auf allen gängigen Podcastplattformen wie Google Podcast, i-tunes, soundcloud, castbox verfügbar.

