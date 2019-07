ORF SPORT + mit dem Golfmagazin „Players“

Am 1. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 1. August 2019, in ORF SPORT + sind das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Golfmagazin „Players“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix von Deutschland 2019 um 20.15 Uhr und von der ERC-Rallye Rom 2019 um 22.15 Uhr.

„Players“, das Sport- und Service-Magazin für alle Golf-Fans, bietet spannende und interessante Beiträge über die Faszination des Golfens, zeigt die Schönheit der heimischen Golfregionen, stellt die heimischen Top-Turniere in den Fokus, hilft in Fragen zu Gesundheit und Fitness und fördert den Spaß am Spielen.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 31. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at