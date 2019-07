Einsatzkonzept Beachvolleyball Vienna Major 2019 - #ViennaMajor

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 31.07.2019 – 04.08.2019

Vorfallsort: Donauinsel

Sachverhalt: Vom 31. Juli bis 4. August 2019 findet das Vienna Major 2019 Beachvolleyball-Turnier auf der Donauinsel statt. Das umfassende, gut funktionierende Sicherheitskonzept aus dem Vorjahr wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter angepasst und übernommen. Die Wiener Polizei wird in der Luft, zu Land und zu Wasser mit insgesamt rund 150 Einsatzbeamten, sowohl in zivil als auch in Uniform für die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen. Unterstützend sind auch ca. 170 Securities bei der Veranstaltung eingesetzt.

Um die Polizei und die Sicherheitsdienste bei ihrer Arbeit zu unterstützen, bitten wir alle Besucherinnen und Besucher sich an die Hausordnung und die Sicherheitsvorschriften zu halten und auf die Mitnahme von Waffen jeglicher Art, pyrotechnischen Gegenständen, Stöcken, Fahnen, Schirmen und Transparenten zu verzichten. Taschen und Rucksäcke sind erlaubt, im Einlassbereich wird es allerdings zu genauen Kontrollen kommen.

Die Polizei Wien warnt eindringlich davor, rund um den Veranstaltungsbereich im Donaugewässer baden oder schwimmen zu gehen. Die Neue Donau bzw. der Donaustrom haben in diesen Bereichen eine starke Strömung, wodurch sich ungeübte Schwimmer in Lebensgefahr bringen könnten. Es sollten unbedingt die vorgesehenen Badeabschnitte der Donauinsel benutzt werden.

Während der Veranstaltung gibt es am gesamten Gelände eine Videoüberwachung gemäß den Bestimmungen des § 54 Abs. 5 Sicherheitspolizeigesetz.

