Flüchtiger Strafgefangener nach Diebstahl festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 30.07.2019, 09:45 Uhr

Vorfallsort: Wien-Favoriten

Sachverhalt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten kontrollierten im Zuge einer Schwerpunktkontrolle einen 36-jährigen Mann (Stbg.: Österreich). Bei der Personskontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilten Strafgefangenen handelt, der am 15.07.2019 nicht in die JA Hirtenberg zurückgekehrt war. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem vier Computer-Spiele im Gesamtwert von 240 Euro sichergestellt, die sich als gestohlen herausstellten.

Der Festgenommene wurde erneut wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt und in die JA Hirtenberg zurückgebracht.

