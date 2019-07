Mira Teoh neu bei Gaisberg Consulting

Wien (OTS) - Mira Teoh verstärkt seit Juni 2019 als Consultant das Team von Gaisberg Consulting, eine der führenden strategischen Kommunikationsberatungen für Sondersituationen mit Sitz in Wien.



Mira Teoh (31) verfügt über sieben Jahre Erfahrung in vielfältigen Kommunikationsfeldern, unter anderem in den Bereichen Krisenkommunikation, Change und Public Affairs. Vor ihrer Tätigkeit bei Gaisberg arbeitete sie als Expertin für Kommunikation und PR bei der international tätigen Schweighofer Gruppe. Davor war sie als Consultant einer Wiener PR-Agentur und als Fachreferentin im Wirtschaftsministerium tätig. Zu Beginn ihrer Karriere absolvierte sie das Traineeprogramm der Industriellenvereinigung mit Stationen in Wien und Brüssel. Mira Teoh studierte International Business an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der London School of Economics and Political Science, an der sie auch ihren Masterabschluss machte.

Sandra Luger, geschäftsführende Gesellschafterin von Gaisberg Consulting: „Mit Mira Teoh konnten wir eine vielseitige Kommunikationsexpertin gewinnen, die unser Team perfekt ergänzt. Mit ihr an Bord können wir unsere Kompetenz und Ressourcen für High Stakes Communications noch weiter ausbauen.“

Professionelle Kommunikationslösungen, wenn‘s ums Ganze geht:

Gaisberg Consulting ist eine der führenden strategischen Kommunikationsberatungen für Sondersituationen mit Sitz in Wien. Als Experten für High Stakes Communications sind wir auf Crisis, Litigation, Change und Finance spezialisiert. Detaillierte Informationen zu Gaisberg Consulting und dem Team finden Sie unter www.gaisberg.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting GmbH

Christiane Berghold

Lugeck 4, 1010 Wien

Tel: +43 1 522 78 04

christiane.berghold @ gaisberg.eu