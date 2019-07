„Summer City Camps“: Lernhilfe in den Camps wird gut angenommen

Wien (OTS) - Im Rahmen der Summer City Camps wird auch die„Summer School“, die kostenlose Lernhilfe der Stadt Wien, angeboten. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Franz Prokop besuchten heute eine „Summer School“ in der NMS Koppstraße in Ottakring und zogen eine erste positive Bilanz. „Insgesamt besuchen heuer rund 1.200 SchülerInnen in ganz Wien – die Zahl zeigt, dass der Bedarf nach Lernhilfe in den Ferien durchaus hoch ist“, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auf die SchülerInnen wartet am Ende nicht nur viel neues Wissen, sondern auch eine Urkunde, welche die Teilnahme bestätigt. Einige der knapp 90 SchülerInnenin der Koppstraße bekamen sie heute persönlich von Stadtrat Czernhoroszky und Bezirksvorsteher Prokop überreicht.

„Die Summer City Camps, und speziell auch das Angebot der Lernhilfe, kommen in Ottakring sehr gut an“, freut sich Bezirksvorsteher Franz Prokop. „Sie sind eine gute Ergänzung zum Ferienangebot, das wir im Bezirk haben!“

Die „Summer School“ steht SchülerInnen der 5. bis zur 9. Schulstufe offen und versteht sich als gezielte Lernhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Die NMS Koppstraße ist eine von sechs Summer Schools in ganz Wien, in denen über den Sommer verteilt insgesamt dreimal Kurse zu je zwei Wochen in den jeweiligen Fächern angeboten werden. Für Kinder mit Deutsch-Förderbedarf findet zudem integrierte spielerische Deutschförderung in denSummer City Camps statt.

Vormittags lernen, nachmittags Sport und Spaß

Damit die Sommerferien aber nicht nur aus Lernen bestehen, gibt es die Summer School heuer erstmals auch in Kombination mit den Summer City Camps, dem Ferienangebot der Stadt Wien: viele Kinder besuchen am Vormittag die Summer School und verbringen den Nachmittag mit Spiel, Spaß und viel Bewegung im Summer City Camp.

Der letzte Turnus der Summer School beginnt am 5. August. Da alle Plätze belegt sind, ist eine Anmeldung leider nicht mehr möglich. Informationen und Eindrücke aus der Summer School und den Summer City Camps gibt es unter www.summercitycamp.at.

