PULS 4 zeigt UEFA Europa League Qualifikation: Sturm Graz vs. FK Haugesund morgen um 20:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV

Nach der deutlichen 0:2 Niederlage geht es morgen für die Blackies um alles: SK Sturm Graz vs. FK Haugesund live aus Graz Liebenau um 20:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV auf PULS 4.

Wien (OTS) - Während der SK Sturm am Wochenende in der heimischen Liga einen Auftakt nach Maß hingelegt hat, war der Start in die UEFA Europa League Qualifikation alles andere als erfreulich. Damit das Abenteuer “Europa” für die Mannschaft von Nestor El Maestro nicht schon zu Ende geht, bevor es richtig begonnen hat, braucht es im Rückspiel gegen den FK Haugesund eine absolute Topleistung, um in die nächste Runde einzuziehen. Dennoch sind die Blackies zuversichtlich, den 0:2-Rückstand aufholen zu können. PULS 4 präsentiert das entscheidende Duell aus Graz Liebenau am Donnerstag um 20:15 Uhr live.



UEFA Europa League Qualifikation live: SK Sturm Graz vs. FK Haugesund - Das Rückspiel live aus Graz Liebenau morgen um 20:15 Uhr auf PULS 4



TV & LIVESTREAM. Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.

