Eine Ära geht zu Ende: Traditionelle „Kellerschlüsselübergabe“ bei WINZER KREMS – Sandgrube 13

Krems a. d. Donau (OTS) - Unter dem Motto: „Einen großen Jahrgang erkennt man am perfekten Abgang“ wurde am 30. Juli 2019 ab 9.30 Uhr gemeinsam mit Mitarbeitern, Mitgliedern, Freunden und zahlreichen prominenten Gästen aus Politik und Kultur auf 30 erfolgreiche Jahre von Geschäftsführer Dir. Franz Ehrenleiter, MAS zurückgeblickt und traditionellerweise der Kellerschlüssel symbolisch an seinen Nachfolger als Geschäftsführer der WINZER KREMS – Sandgrube 13 Ing. Ludwig Holzer, MSc übergeben.

Der Festakt wurde mit einem Festgottesdienst mit Bischof Dr. Alois Schwarz eröffnet. Landeshauptmann a. D. Dr. Erwin Pröll hatte es sich nicht nehmen lassen die Laudatio für Dir. Franz Ehrenleitner, MAS zu halten und 30 Jahre hervorragende Leistungen und Verdienste für WINZER KREMS – Sandgrube 13 zu würdigen: „Du bist ein Denker und ein Lenker, mit deinem Team hast du Winzer Krems zu dem gemacht, was es ist. Drei Eigenschaften möchte ich hervorstreichen: Deine Verantwortungen, deine Bodenhaftung und dein Mut zu Neuem, ohne das Alte zu verwerfen. Seit stolz und zufrieden auf das, was du geschaffen hast.“

Unter den prominenten Gästen waren Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Reinhard Karl, Bürgermeister der Stadt Krems Dr. Reinhard Resch, Pfarrer Markus Fellinger, Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, Bischof Dr. Alois Schwarz, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Otto Auer, Wirtschaftskammer Niederösterreich Vizepräsident KommR Dieter Lutz, Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes Brigadier Josef Schmoll, Bezirkshauptfrau Dr. Elfriede Mayrhofer, Österreich Weinmarketing Geschäftsführer Mag. Willi Klinger, Direktor des Landesmuseums Niederösterreich Mag. Carl Aigner, MMag. Klaus Moser von Glatt & Verkehrt und IMC-Fachhochschule Krems Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Mag. Heinz Boyer.

Auch die zahlreichen Redner stimmten in das Loblied auf Dir. Franz Ehrenleitner, MAS ein und unterstrichen die hervorragenden Leistungen und tollen Partnerschaften der letzten 30 Jahre.

„Lieber Franz, du hast aus einem sanierungsbedürftigen Betrieb einen Vorzeige-Qualitätsbetrieb gemacht.“, so Obmann Franz Bauer in seiner Rede.

„30 Jahre warst du Geschäftsführer, du hast dein Leben nicht nur mit WINZER KREMS gelebt, sondern auch gezeigt, dass bäuerliche Genossenschaft etwas sehr Wichtiges ist. Ich durfte dich als offenen Menschen kennenlernen, der das, was die Weinwelt braucht, in den Vordergrund stellt“, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Otto Auer, bei der Übergabe der Minister-Buchinger Plakette.

Generaldirektor-Stv. Mag. Reinhard Karl, RLB Wien-Niederösterreich bei der Übergabe des Großen Ehrenzeichens in Silber: „Besonders durch die WINZER KREMS wird gezeigt, dass die Genossenschaftsidee nach wie vor eine Erfolgsmodell ist.“

Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich KommR Dir. Dieter Lutz bei der Übergabe der Silbernen Ehrennadel der NÖ Wirtschaftskammer: „Franz Ehrenleitner hat zum positiven Image Niederösterreichs auf den internationalen Märkten einen wesentlichen Beitrag geleistet.“

„WINZER KREMS ist bestimmt eines der erfolgreichsten Genossenschaften. Ihr habt es verstanden, den Wein, die Kultur und Tradition auch in dieses dritte Jahrtausend mitzutragen“, so Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Höhepunkt bildete die anschließende feierliche Kellerschlüsselübergabe durch Dir. Ehrenleitner, MAS an den neuen Geschäftsführer Ing. Ludwig Holzer, MSc.

In seiner Antrittsrede bedankte sich Ing. Ludwig Holzer, MSc für das Vertrauen und freut sich darauf, mit einem engagierten Team den erfolgreichen Weg von Dir. Franz Ehrenleitner, MAS fortzusetzen. Die künftigen Herausforderungen werden sicher im Ausbau des Exports, den Änderungen im Klimawandel und die anstehenden Investitionen sein.



WINZER KREMS – Sandgrube 13 – 30 erfolgreiche Jahre unter der Leitung von Dir. Franz Ehrenleitner, MAS



Mit Innovationsgeist positionierte der ambitionierte Geschäftsführer WINZER KREMS – Sandgrube 13 im Spitzenfeld, so auch mit der zukunftsweisenden Investition in das zentrale Pressehaus mit Traubenverarbeitung in Krems mit standardisierten Normbottichen. Außerdem wurde der Auf- und Ausbau des Vinothekkellers Bründlgraben zum einzigartigen historischen Kremser Kellerensemble auf Initiative von Dir. Franz Ehrenleitner, MAS verwirklicht, auch mit besonderem Augenmerk auf Barrierefreiheit.

Zudem entstand das erfolgreiche Marketingtool der WINZER KREMS – Sandgrube 13. Mit dem einmaligen Weinerlebnis „SANDGRUBE 13 wein.sinn" wird für Besucher die Faszination Wein mit allen Sinnen erlebbar gemacht – in acht Stationen begeben sich die Weininteressierten auf die Spuren des edlen Rebsaftes und erhalten einen Blick hinter die Kulissen. Der „SANDGRUBE 13 wein.sinn“ ist eine höchst beliebte touristische Attraktion und verzeichnet über 30.000 Gäste im Jahr – eine gelungene Maßnahme zur Steigerung der Ab-Hofverkäufe und entwickelte sich zu einem Top-Ausflugsziel in Niederösterreich. Ein weiterer Meilenstein in 30 produktiven Jahren ist der gemeinsame Aufbau eines Eigenvertriebs in Passau/Deutschland mit Nachfolger Ing. Ludwig Holzer, MSc.



30 Jahre ausgezeichnete Weine



Die Qualitätsweine der WINZER KREMS – Sandgrube 13 finden seit Jahren im In- und Ausland Anerkennung, so wurden über die Jahre zahlreiche Weine national sowie international prämiert. Höchstbewertung im US-Fachmagazin WINE ENTHUSIAST, Erfolg beim PIWI Weinpreis, internationale Weinpreis MUNDUS VINI, ausgezeichnet durch die Gastronomie-Fachzeitschrift ÖGZ – um nur einige Top-Awards zu nennen.

WINZER KREMS – Sandgrube 13 im Zentrum der österreichischen Kultur

Schon früh etablierte Dir. Franz Ehrenleitner, MAS die edlen Tropfen der Winzer im Herzen der Kultur Österreichs. Als Mitbegründer des Festivals „Glatt & Verkehrt“ 1995 wurde der Grundstein für eines der wohl erfolgreichsten Kunst- und Kulturfestivals gelegt und der Weg für weitere Kooperationen im Eventbereich geebnet. 15 Jahre waren WINZER KREMS – Sandgrube 13 Kooperationspartner des Wiener Opernballs – ein besonderes Highlight der Ballsaison national sowie international. Auch mit der Spanischen Hofreitschule Wien verbindet WINZER KREMS – Sandgrube 13 eine langjährige Zusammenarbeit. WINZER KREMS – Sandgrube 13 sorgen außerdem national sowie international mit ausgewählten Weinen für Hochgenuss.

„30 Jahre durfte ich als Geschäftsführer der WINZER KREMS – Sandgrube 13 das Unternehmen leiten und konnte gemeinsam mit meinem Team viele Meilensteine setzen und zahlreiche Herausforderungen erfolgreich meistern. Mit Tatkraft haben wir unsere Ziele verwirklicht. Ich bin stolz auf das Erreichte, wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und freue mich auf die nächsten, hoffentlich etwas ruhigeren Jahre und Erfolge“, so Dir. Franz Ehrenleitner.



Über Dir. Franz Ehrenleitner, MAS



Dir. Franz Ehrenleitner, MAS wurde 1954 als Winzersohn geboren. Seine universitäre Karriere begann 1973 mit einem Universitätslehrgang für Marketing, Werbung und Verkauf. Darauf folgten die Weinbau- und Kellereigehilfenprüfung, ein Lehrgang für Betriebswirtschaft beim BFI und ein Universitätslehrgang zur Ausbildung als staatlich geprüfter Exportkaufmann und gipfelte im Masterstudium zum Akademischen Business Manager (MAS).

Dir. Franz Ehrenleitner, MAS startete seine Laufbahn bei WINZER KREMS – Sandgrube 13 mit der Ausbildung zum Operator und Programmierer. Ab 1975 übernahm er die Exportleitung im Innendienst, 1979 die Verkaufsleitung im Export und den Aufbau der west- und norddeutschen Vertriebsorganisation und die Leitung der Tochterfirma WINZER KREMS eG in Passau. Seit 1989 ist Dir. Franz Ehrenleitner, MAS alleiniger Geschäftsführer von WINZER KREMS – Sandgrube 13, übernahm 2007 die Gesamtprokura und ist seit 2017 Vorstand der WINZER KREMS- Sandgrube 13. Dir. Franz Ehrenleitner, MAS entspannt in seiner Freizeit gerne beim Sport, z. B. beim Laufen oder Wasserschi und im Winter mit Snowboarden.

Ehrungen und Ernennungen

Dir. Franz Ehrenleitner, MAS kann außerdem auf einige prominente Ehrungen und Ernennungen im Laufe seiner Karriere zurückblicken: die Verleihung des Bundesehrenzeichen der Republik Österreich durch Bundesminister Dr. Martin Bartenstein, Ernennung zum Ehrenmitglied der Hauerinnung Krems-Stein, die Verleihung des Berufstitels Kommerzialrat durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Verleihung der Wappenplakette in Gold der Stadt Krems durch Bürgermeisterin Inge Rinke, Goldene Ehrennadel des Wirtschaftsbundes Niederösterreich, Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und Verleihung Ehrenring der Stadt Krems durch Bürgermeister Dr. Reinhard Resch.

Über Ing. Ludwig Holzer, MSc

Ing. Ludwig Holzer, MSc wurde 1962 geboren und studierte als Absolvent der HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg bis 1989 an der Wirtschaftsuniversität Wien Exportkaufmann und von 2015 bis 2017 an der M/O/T (School of Management, Organizational Development and Technology) MSc – Business Manager. Ing. Ludwig Holzer, MSc begann seine Laufbahn bei WINZER KREMS – Sandgrube 13 als Ferialpraktikant und wurde 1983 fest angestellt. Bis 1984 lag sein Schwerpunkt im Außendienst „Gastronomie in Österreich“ er übernahm vorübergehend die Leitung des Lagers in Wien. In der Exportabteilung lag der Fokus zunächst auf der Kundenbetreuung „Gastronomie und Fachhandel Süddeutschland“ und auf dem Marktaufbau in Großbritannien. Ab 1989 übernahm Ing. Ludwig Holzer, MSc die Exportleitung und konnte den Exportanteil bis heute auf 50 % steigern. Ab 2017 übernahm er die gesamte Verkaufsleitung. 2018 wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer der WINZER KREMS – Sandgrube 13 ernannt. Der zukünftige Geschäftsführer ist praktizierender Winzer und begeistert sich in seiner Freizeit fürs Laufen, Tanzen, Motorradfahren und Lesen.



