Clemens Doppler zu Gast beim Traum-Talk der bz-Wiener Bezirkszeitung

Society-Reporter Thomas Netopilik bittet Promis zum Traum-Talk

Wien (OTS) - Im Rahmen der Initiative „Träum dein Wien“ lädt Society-Reporter Thomas Netopilik Promis auf das Traum-Sofa ein und spricht mit ihnen über ihre Träume. Am Mittwoch, 31. Juli 2019, nimmt Beachvolleyballer Clemens Doppler darauf Platz und plaudert unter anderem über das Vienna Major, das am selben Tag auf der Donauinsel startet, und seinen Vize-Weltmeistertitel 2017 gemeinsam mit Alexander Horst: „Wir waren in einem richtigen Flow. Es war unser bestes Turnier und ein richtiges Sommermärchen.“ Heuer ist der Druck zwar dementsprechend groß, damit können die beiden Wiener aber gut umgehen: „Wir brauchen die große Bühne und bei Heimturnieren sind wir immer besonders motiviert“, so Doppler im bz-Interview.

Welche Träume Clemens Doppler in seiner Kindheit hatte, wie er sich nach schweren Verletzungen wieder motiviert und warum er das Traum-Sofa unbedingt im Prater aufgestellt haben wollte, gibt es ab Mittwoch auf www.meinbezirk.at/traum-talk zu sehen.

„Unsere Gäste sind sehr kreativ, wenn es um ihre Wunsch-Locations geht. Der Traum-Talk hat damit jedes Mal eine einzigartige Kulisse, die unser Wien in all seinen Facetten zeigt“, freut sich bz-Chefredakteurin Nikki Gretz-Blanckenstein.

„Träum dein Wien“

Die Plattform der bz-Wiener Bezirkszeitung für alle Wien-Verbesserer

Was kann, wird und soll sich in Wien bis 2025 in den Bereichen Leben, Arbeiten und Wohnen ändern? Genau diese Frage stellt die bz-Wiener Bezirkszeitung den Wienern im groß angelegten Zukunftsprojekt „Träum dein Wien“ auf einer Vielzahl von Plattformen, Foren und Events. „Träum dein Wien“ wird Wiens erster crowdgesourcter Thinktank – mit 360-Grad-Weitblick statt Scheuklappen und einer noch besseren Zukunft für alle als Ziel.

Alle Infos auf www.träumdeinwien.at

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

Weiterführende Links:

bz-Wiener Bezirkszeitung: www.meinbezirk.at/wien

Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Peetz

stellvertretende Chefredakteurin

bz-Wiener Bezirkszeitung

Weyringergasse 35, 1040 Wien

M + 43/664/80 666 5617

a.peetz @ bezirkszeitung.at